華航攜手五桐號推可愛甜點 吉伊卡哇伴你飛
華航攜手知名手搖品牌五桐號，可愛驚喜再一發！五桐號與日本吉伊卡哇(ちいかわ/chiikawa)聯名，為華航推出獨家機上甜點、飲品和冰淇淋，全航線、全艙等都能吃的到。
內向可愛的吉伊卡哇、個性開朗樂觀的小八貓，還有充滿活力的兔兔一同躍上華航機上甜品包裝；自桃園出發的日本航線經濟艙旅客可以品嘗到日式風味的抹茶達克瓦茲，長程航線豪華經濟艙是鹽之花布列塔尼酥，經濟艙則有抹茶紅豆 Q 心銅鑼燒，從松山、高雄出發的經濟艙旅客，則有機會在高空享用楓糖奶油沙布雷。
以茶為推廣的五桐號，當然也為華航旅客設計了以茶為基底的飲品和點心，像是帶有濃濃茶香的紅玉紅茶風味小雪餅、酸甜不膩口的百香果綠茶凍冰淇淋，分別在區域線不同航程的經濟艙提供。飲品部分，有著夢幻粉橘色的百香果紅茶氣泡飲微甜清爽，供應於全航線、全艙等；搭乘飛時較短的航線如沖繩、香港、釜山、熊本、福岡等，經濟艙旅客除聯名甜品外，還可以享用鋁箔包蜜桃冰茶。2025 年還會有第二波新品「太妃糖珍奶棉花雪 Q 餅」、「冬瓜檸檬」，以及隱藏版甜點上線。
為持續不斷創新，提供旅客每一趟旅程都能有不同的餐點體驗，華航與多家知名品牌異業合作，廣受好評和喜愛。此次與五桐號再度結為盟友，把吉伊卡哇帶上三萬英呎高空，該角色的世界如同現實生活的人們，需要透過「工作賺取收入」過生活，而他們總是努力工作且勇於去挑戰新事物，在遇到窘境時，也能抱持著正向的角度看待並解決。如此貼近人心的角色，讓人看到吉伊卡哇就彷彿看到自己，為旅客治癒心靈、帶來正能量。
9 月 27 日至 10 月 31 日於五桐號南西店門市購買任一飲品，並在該店華航吉伊卡哇打卡牆拍照上傳至華航 Facebook 粉絲專頁，留言指定貼文，就有機會抽中限量 6 張全亞洲不限航點來回機票；相同辦法適用於 9 月 27 日五桐號南西店門市打卡活動，當日前 200 名的顧客除了能參與機票抽獎，還可搶先品嘗華航機上點心。如在 10 月搭乘華航班機，10 月 31 日前憑登機證到五桐號任一門市購買飲品，則可享大杯量中杯價 (部分品項不適用，以門市公告為主)。
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