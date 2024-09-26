流通經營者高峰論壇／逢甲大學企管系講座教授佘日新：社群聆聽 催動變革

逢甲大學企業管理學系講座教授佘日新表示，所有的創新都是從資料庫開始，資料庫的欄位就已決定了企業的格局。數位轉型是不容易的過程，一定要從社群聆聽( Social Listening ）開始，資訊革命的民主化是在每個人口袋裡都有一支手機可以互動，如何從中了解消費者的痛點，進一步分析、判斷消費者的喜好，是流通業最大的挑戰。

佘日新昨（25）日出席2024流通經營者高峰論壇，以「數據開啟連鎖零售新世代」為題，發表演講。

他表示，在全球淨零碳排的趨勢下，沒有數位轉型一定無法無法做到真正的淨零，因為沒有辦法被追蹤。大賣場中的電子標籤上面不是只有售價，還包括產品履歷，未來所有的產業都是科技業，而且轉型速度如果不夠快，很快就會被淹沒。

他也提到，疫情使供應鏈大亂，數據供應鏈走向短鏈、甚至碎鏈化，全球化是否已死見仁見智，但或許正在用新的形式集結與重組，在這轉變的過程中，正是彎道超車的機會，考驗經營者的見識與膽識。

未來的數據供應鏈應該是供應鏈會和區塊鏈綁在一起，並環繞著消費者，以消費者為核心。