超級瑪利歐助陣 新光三越週年慶業績拚204億元

今年百貨面臨高基期考驗，新光三越週年慶即將開跑，首度聯手日本經典電玩IP「超級瑪利歐」吸客。業者表示，看好化妝品、家電等買氣，全台15店週年慶業績力拚新台幣204億元，年增1.8%。

新光三越週年慶將在10月3日登場，首波6店為台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店和高雄三多店。

新光三越表示，南西店今年前8月業績成長4%、來客數成長3％，其中，受惠捷運中山站前7月進出口流量大增12%，帶來2成年輕新客，加上日本平價串燒居酒屋「鳥貴族」試營運到開幕期間，刺激人潮成長20%，南西店3館來客數已超越疫情前的2019年。

至於前8月業績成長動能，主要在3C、女裝、家用、兒童相關商品，南西店週年慶業績目標訂在20.65億元，成長0.7%。全台15店週年慶業績拚204億元，成長1.8%。

化妝品為南西店業績主力，業者指出，受出國潮價差影響，前8月保養類商品業績持平，但從預購會已看到主顧客回流、業績回升，推估週年慶可成長3%。至於精品彩妝類，受惠疫後恢復社交、商圈人流持續增加，截至目前業績成長幅度達5%，高於市場平均值（約2%）。

另一方面，今年房市交易熱絡，新光三越表示，購物潮熱帶動電視、洗衣機等所有機型銷售，AI熱潮也刺激智慧家電買氣，南西店週年慶期間預計家電類業績可成長2%。

此外，新光三越週年慶為吸引買氣，首度聯手日本經典電玩IP「超級瑪利歐」打造獨家系列贈品，任天堂也將在週年慶期間推出快閃店，第一波快閃店預計10月中旬在信義新天地A9館開跑，明年春天更將攜手法雅客推出全台首家任天堂專門店，落腳信義A11館。