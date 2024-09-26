流通經營者高峰論壇／永聯物流開發共同創辦人張建泰：三大策略 翻轉產業

永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰表示，永聯物流近年來開始發展智慧化倉儲，推出「OMEGA智慧倉儲解決方案」，以「簡單」、「聰明」、「永續」三大策略，結合建築設計與科技重塑物流營運環節，利用規模經濟與共享的概念，建立有效率的物流中心，提供客戶彈性使用的第三方空間。

張建泰昨（25）日參加2024流通經營者高峰論壇，並以「翻轉物流產業，全亞洲最大智慧倉儲的創新策略」為題發表演講。他強調，時代不斷在變化，零售業所需要的服務不斷更新，物流產業不能一直停在過去的服務模式。

他說，全球物流市場於疫情時面臨變動與挑戰，品牌商和通路商需要更彈性的物流系統以適應多樣銷售模式，隨著物流作業複雜程度增加和市場的不確定性，產業正面臨結構性調整，未來隨著智慧物流技術逐漸成熟，將開啟物流數位新時代。

張建泰解釋，物流產業的服務對象是零售業者，要如何知道物流未來的發展方向，就必須需要先理解零售業的趨勢，永聯物流目標是領先進行建設，當未來零售業者有最新需求時，自身已經有可以相匹配的設施與服務。