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流通經營者高峰論壇／台灣蔦屋董事長兼總經理大塚一馬：開創需求 全球拓市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
日本CCC集團台灣蔦屋董事長暨總經理大塚一馬。 記者林澔一／攝影
日本CCC集團台灣蔦屋董事長暨總經理大塚一馬。 記者林澔一／攝影

日本CCC集團台灣蔦屋董事長兼總經理大塚一馬表示，台灣蔦屋是CCC集團下的一個分支，集團店鋪九成是由加盟主組成，目前全球店鋪數已超過1,000間。會員使用集點卡且使用一年以上的人數已達7,000萬人，內含龐大的資料庫與資料分析，總部並將這些數據與加盟者做資料共享，以協助其發展。

大塚一馬昨（25）日出席2024流通經營者高峰論壇，並以「開創消費需求，CCC策劃品牌和蔦屋經營策略」為題，發表演講。

他表示，集團最早從事的行業是租借錄影帶，而位於代官山的蔦屋書店，是集團轉型的第一家店，而如今的代官山蔦屋書店不僅已是原先店舖的三倍大，甚至帶動了當地城市的發展。

CCC集團當初決定轉型，有不少股東反對，認為書店市場沒落，開書店不會成功、更不會賺錢，有愈來愈多的城市沒有書店，書店的數量正不斷減少。不過，當初經營層抱著決心進行改變，甚至把股權買回，以期能順利轉型成「生活提案業」。

大塚一馬表示，集團選擇做書店的理由是，沒有書，文化就會衰退，因而投入這個事業，希望可以為沒有書店的城市盡一份力，但與其說是書店，蔦屋更像是一間創造文化基礎設施的公司。

日本 蔦屋書店

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