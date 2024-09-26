流通經營者高峰論壇／台灣屈臣氏董事總經理黃艾知：虛實整合 拓展品牌

台灣屈臣氏董事總經理黃艾知表示，屈臣氏透過自身線下優勢，積極發展線上數位服務，打造「O+O新零售生態圈」，利用虛實整合，不斷增加消費者的觸點，並且從健康與美容兩大角度，持續拓展品牌自身價值，追求更完整的消費者體驗。

黃艾知昨（25）日參加2024流通經營者高峰論壇，並以「引領多元健康美麗趨勢，台灣屈臣氏全通路服務創新」為題發表演講。

創新服務中「O+O新零售生態圈」是屈臣氏近年來持續發展的方向，黃艾知指出，其中線下、線上兩大方向發展，並且兩者相輔相成，屈臣氏是以線下起家，因此線下部分依然是重中之重，首先是門市的角色是提升品牌知名度，透過商品和服務作為差異化吸引來客，因此將積極展店，並持續改裝門市以及擴店，未來門市目標數量600間，更加擴大在台布局。

而線上部分黃艾知則認為，屈臣氏在線上提供多元化服務，並積極將線下會員轉化成線上會員，透過CRM+AI用於客製化與個人化溝通及服務，打造以需求為出發的體驗，其中包含AI數位化美妝工具、線上試妝服務，並且與外送平台、蝦皮等合作，更近一步的將觸手擴大。