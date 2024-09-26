流通經營者高峰論壇／台灣必勝客總經理梁家俊：融合「台味」 打進網路

台灣必勝客總經理梁家俊表示，必勝客近年不斷推出新型產品，引起龐大的關注，其中最大的關鍵就是在於找出「消費者的新動機」，因此必勝客以高差異化、高討論度的食材切入，並融合「台味」，成功打進網路市場，於社群媒體、自媒體中掀起討論，進一步帶動整體業績成長，近三年來網路銷量皆保持年增雙位數。

梁家俊昨（25）日參加2024流通經營者高峰論壇，並以「多元變革的行銷創新，連鎖新世代、產業再創新」為題發表演講。

他說，亞洲並不以披薩為主食，因此台灣的市場要成長非常不容易，過去只有聚會、節慶等場合才會想到，而該如何在非上述場合可以想起必勝客就是首要目標，當初最先以網友關注的內容分析，發現促銷、服務、平台便利、食材等是熱門搜尋，而前三個台灣都有自己的代表，認為要贏很難，因此決定從食材下手，希望打造意想不到的新口味來吸引關注。

梁家俊指出，必須發現新傳播方式，因此在第一次在做創新的時候使用數位媒體來做廣告投放。最後必勝客不斷優化行銷策略，例如必勝客推出MV，以非產品的角度進行傳播，或者與知名IP合作，進一步吸引消費者眼球。