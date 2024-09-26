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流通經營者高峰論壇／台灣微軟夥伴事業群總經理陳仲儒：數位轉型 貼近客戶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒。記者林澔一／攝影
台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒。記者林澔一／攝影

台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒表示，數位轉型的過程中，各種不同的科技不應該是壁壘，而是該隨拿即用，如何貼近客戶，才是最重要的。 微軟要靠合作夥伴，才能帶來各種行業運用。AI不該看供應鏈的產值，更重要的是金礦在哪裡。

陳仲儒昨（25）日出席2024流通經營者高峰論壇，並以「AI 帶動商業契機，連鎖服務業跳級進化的成功關鍵」為題，發表演講。

陳仲儒並分享企業生成式AI發展的五大趨勢，可協助各行各業建立專屬的「AI關鍵應用」。趨勢一，採用開箱即用的AI服務，如同企業員工的個人助理，可全面提升多職能角色工作效能。趨勢二，打造企業自己專用領域的Copilot AI，讓生成式AI專業化，並透過Low Code開發發布快速運用。趨勢三，要遵循AI著作權的法規，目前歐盟AI法案已上路，台灣多項AI指引原則也將陸續修訂與公布。

趨勢四，AI治理與資料外洩防護不可少，未經妥善規劃而使用AI將造成企業資料外洩風險。趨勢五，AI轉型，數位人才是關鍵，但重點不是導入寫AI的人，而是訓練員工可以成為用AI的人，培育數位通才。

AI 微軟

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