流通經營者高峰論壇／連鎖業以客為尊 創新思維

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）理事長陳翔玢昨（25）日表示，企業經營突破的關鍵除了落實數位轉型，還必須建構以顧客為中心的創新力，以及重視人才資本的價值。生成式AI在全球掀起革命性的巨浪，不僅帶動數位科技更多新的可能，以顧客為核心的零售「心」思維及模式將是重要趨勢。

TCFA昨日舉辦第23屆「2024流通經營者高峰論壇」，今年主題為「連鎖新世代 商業再創新」，並邀請經濟部商業發展署署長蘇文玲出席致詞。

2024高峰論壇超強重量級主講人陣容，包括逢甲大學企業管理學系講座教授佘日新提出「數據開啟連鎖零售新世代」；日本CCC集團臺灣蔦屋董事長兼總經理大塚一馬分享「開創消費需求 CCC策劃品牌和蔦屋經營策略」；台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒剖析「AI帶動商業契機 連鎖服務業跳級進化的成功關鍵」。

永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰探討「翻轉物流產業 全亞洲最大智慧倉儲的創新策略」；台灣屈臣氏董事總經理黃艾知解構「引領多元健康美麗趨勢 台灣屈臣氏全通路服務創新」；台灣必勝客總經理梁家俊解析「Pizza Hut多元變革的行銷創新」。

陳翔玢表示，數位化已成為新常態，新興科技大幅顛覆了現有的消費模式，未來經濟就是數位經濟，隨著AI技術在各個領域的應用不斷擴大，企業應透過敏捷及靈活的經營策略並借助科技力量來應對瞬息萬變的環境，創造個性化和令人滿意且能帶給顧客嶄新的體驗，這將對多店及消費群廣大的連鎖加盟業帶來新一波的轉型及成長機會，也能讓企業在競爭激烈的市場中脫穎而出。

在面臨生活成本攀升和通膨問題的考驗下，消費者愈來愈重視永續議題。陳翔玢表示，未來一年，企業若要開拓和維持消費族群，就必須在消費者的負擔能力和環境影響之間取得平衡。企業亦需要提升數位互動與物流服務，以因應越來越多消費者直接自社群媒體購買商品的趨勢。

經濟部商業發展署署長蘇文玲表示，流通服務業涵蓋零售、餐飲、物流，這幾年成長都很明顯，而服務業結合AI應用，主要在兩大面向，包括經營效益的提升以及市場的擴展。服務業面臨人力不足，透過AI可減少對傳統人力的依賴，提升營運效益，同時可以透過AI輔助，協助壯世代的族群提升工作效力。在拓展市場方面，包括會員數據分析、精準行銷等皆可增加商機。

台灣連鎖暨加盟協會是台灣第一個成立，也是影響力最大的連鎖組織，會員企業開展出近4萬家門市，年營業總額逾兩兆元，秉持「同行不是冤家，異業可以為師」的宗旨，深耕連鎖產業，從在地到國際，持續學習成長，共好共榮。