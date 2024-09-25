遠東新法人代表徐荷芳 贈與875張股票給外籍老公

遠東新（1402）法人董事代表人徐荷芳女士25日申報轉讓持股，將875張遠東新股票贈與給麥瑞爾先生。徐荷芳是遠東新董事長徐旭東胞妹，麥瑞爾則是徐荷芳的外籍先生。

徐荷芳為美國西登學院零售業管理系畢業，1995年曾出任遠東百貨總經理，並曾擔任中華民國服裝設計師協會理事長，在零售事業領域有近30年之豐富經驗及專業知識，在國內百貨業扮演舉足輕重角色，目前除了擔任遠東新法人董事代表人之外，也是裕民航運（2606）公司代表人。