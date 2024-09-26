ESG最前線／複雜環境 環安衛管理挑戰大

早年在推動「環安衛（ESH）」工作的數位化時，大多停留在表單的「電子化」，也就是將四散的各種管理報表轉換為電子檔案統一管理。不過這樣的數位轉型效益相對狹隘，管理者推動數位轉型的意願不高。如今企業處在極其挑戰的「VUCA」經營環境，傳統人工流程不僅存在效率不彰的缺點，更可能因為暴露在違規、危害風險下，造成企業重大損失。「VUCA」帶來的威脅，及伴隨而來的數位轉型機會，簡述如下。

一、易變性（Volatility）：各國政府及國際供應鏈對ESG的重視逐日攀升，造就各種法規與供應商行為準則的異動頻繁。ESH管理人員光靠既有的專業知識或是經驗，要確保運作合規是非常困難的任務。透過資料庫技術及時掌握相關規範的變動情況，才能確保在變動環境下運作違規風險極小化。

二、不確定性（Uncertainty）：「不確定性」是指就算掌握「確定」的數據資料，仍然無法輕易做出有把握的決策。例如，廠區風險來自哪一個區域、機器設備、生產製程或是操作人員，廠長即使手握許多管理報表，也無法正確定義風險熱區。AI（人工智慧）出現，有很大一部分目的即是在混沌不明的海量資訊中，協助管理者做出較為具體的決策。

三、複雜性（Complexity）：在人員、機器、材料、製程方法、作業環境等五大因素相互影響之下，環安衛管理工作的複雜度已不可同日而語。不管是提升製程良率、減少虛驚事故，都非單一或少數變因的分析能夠獲得結論。唯有將關鍵資料數位化，才能讓數據價值一加一大於二，辨識出人為管理會疏漏的風險，提高決策品質。

四、模糊性（Ambiguity）：管理作為的投入與投資是「因」，環安衛績效的改善是「果」，在VUCA環境下因果關係變得模糊、不容易預測。這可能造成企業在改善投資上變得保守（因為不易看到短期成果），進而更不容易提升營運體質，形成惡性循環。數位轉型的核心競爭力在於，縮短管理者PDCA的循環，快速決策、快速檢討與修正，以因應快速變動的外部環境挑戰。