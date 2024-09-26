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量子覺知手札／校友團利器
由於量子覺知時代中，一切均有可能，而隨著測量的加入會造成量子相干現象的塌縮，讓個人的意識影響客觀的存在，因此，個人的資質在無法被立即驗證時，學歷這個比較客觀的證據就可能會被拿來做為框限與參考。
此外，在有共同過去的情誼及歷史下，量子纏繞對於系出同門的校友會因為彼此相干而影響觀察的結果，創造了連結。這也是畢業於名校的人，因為擁有較強大的師資及傑出校友團支援，而在社會上具備人脈利器的主要原因。
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