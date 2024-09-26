連鎖效應／錯誤期待 低估創業風險

常有友人的子女開店創業，經營不順找我欲頂讓店舖，多麼希望他們是在創業前、而不是創業後才來找我，開店創業尤其是自行創業，其風險只能用「九死一生」來形容。

若是加盟創業，情況也好不到那裡去，因為加盟者最大的風險就是「選錯總部」，也就是說一開始就錯了。

所有新聞媒體都只報導創業成功，鮮少報導創業失敗，但失敗富含養分，值得提取與借鑑。

通常創業失敗都可歸因為「錯誤的期待」以至低估風險。舉例來說，若一家店開店成本要新台幣300萬，那麼投資金額應準備多少？營業額必須做到多少？

創業必須投入三金，即啟動金、周轉金與準備金，啟動金又稱開辦費，若只籌措到啟動金就投入創業，離失敗就不遠了，以啟動金300萬為例，周轉金與準備金必須再準備200萬，做到創業三金六三一配置，才足以面對創業初虧損期的風險，同時周轉金用完，動用準備金時，代表停損紅燈已經亮起。

許多人說開店天天收現金，這句話害人不淺。每日營收扣掉成本才是利潤，現金生意也容易麻痺風險，待資金缺口出現，往往已不可收拾。

投入300萬開店營業額須做多少？此時想像力也是一大誤區，100萬、80萬、50萬？最近友人的孩子開一家頗具知名度的茶飲店，加盟金加上開店成本，就投入300萬，但每月平均營收僅32萬。

分析其營業數據，進貨成本45%、人力成本亦達四成，水電雜支近一成，房租便宜但也占12%，發現了嗎？連損益平衡點都站不上，一開始自估營業目標是100萬，總部預估60萬，當初就是以80萬營收去配置人力的，錯得多麼離譜。

其實對連鎖店而言，投資開店會以24至36個月回收設為目標，此時對於營收的要求會更高，因為每個月會多一筆折舊攤提費用，用以回收投資資金。

上例中這家店損益平衡點是50萬，若能做到60萬，創業者就不至於退場，只可惜總部沒有堅持，半年就把30萬周轉金耗盡，這家店苦撐一年，最終只求頂讓而已。

更殘酷的事實是：虧損店並沒有頂讓的價值，只有退場殘值而已。退場殘值以設備兩成和房租的押金來計算，可回收的殘值最多30萬。

多麼痛的領悟，大多數退場的店就連殘值頂讓都不可得。創業之初，三金備齊，做最好的準備，更要做最壞的打算。