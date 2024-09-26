智慧經營／台鎔科技董事長陳麗麗 以廢轉能 擴大環保版圖

台灣甲級事業廢棄物處理廠台鎔（6947）董事長陳麗麗有個經營目標，五年內要在台灣站穩腳步，提供廢棄物處理一站式服務，未來更要成為全領域環保處理服務提供者，並將跟隨台商腳步朝向海外布局，積極擴大環保事業布局。

陳麗麗指出，這個目標是將廢棄物處理範圍廣度拉開，提供事業廢棄物、醫療廢棄物、民生廢棄物等一站式服務，持續深化有害事業廢棄物、醫療廢棄物處理動能。

擁有運轉優勢 一站式作業

陳麗麗表示，觀察半導體、電子產業因應技術升級導入更多新材料應用，加劇有害廢棄物處理複雜度提升，帶動有害廢棄物燃燒難度增加，台鎔的焚化、蒸餾物理處理實績，可滿足多元產業有害廢棄物焚燒與物理處理能力，具備精準焚燒配料與數據化分析，有效提高焚化製程效率以達到穩定焚燒熱值，台鎔連續四年運轉天數高於業界平均，擁有全年超過300天以上的運轉優勢。

73年次的陳麗麗接班已經三年多。商學院背景出身的她坦言，在廢棄物處理產業從頭開始摸索，當時一天最少花十個小時待在工廠，了解包含業務、製程、設備等。

由於廢棄物成分複雜，且台灣廢棄物具少量又多樣化的特性，若分類沒有做好，一進爐可能導致設備嚴重損害，只能透過經驗累積，透過不斷地嘗試，才能找出最適合的處理方式。

談到公司形象，她表示，廢棄物處理是相對複雜的產業，遇到主管機關或大型客戶，如半導體廠等訪廠時，一開始對方會有兩大疑問，一、董事長是女性、二、這麼年輕，常會遇到先被質疑公司營運狀況的困境，連帶公司處理能力、經驗也被低估。透過積極溝通，讓客戶了解公司狀況以及拿出經營實績後，她笑稱，可能從原本是「負分」逐漸獲得認可，目前則致力於確立好品牌形象，提升知名度。

針對現階段營運概況，陳麗麗表示，目前翰陽綠能新廠建置預計今年第4季點火試運轉，將助力台鎔除現有的事業廢棄物、醫療廢棄物處理領域，進一步延伸至一般廢棄物領域，同時增添再生能源事業等多重布局效益，審慎樂觀看待今年下半年營運。

複製台灣經驗 前進東南亞

台鎔旗下子公司翰陽綠能取得新竹縣高效能焚化爐BOO標案，主營生活廢棄物與一般廢棄物市場，並展開以廢轉能，再生能源發電事業，規劃年處理量將達15.5萬噸，未來將同時有垃圾處理及售電收入。

此外，陳麗麗指出，台鎔今年起也積極爭取參與焚化爐、熱回收廠等代操作業務，並正式取得座落於中部科學園區的有機溶劑熱回收操作服務合約，並於8月起正式啟動代操作服務，擴大台鎔環保事業布局。

台鎔目前焚化產能每月3,480噸、蒸餾每月2,880噸，服務涵蓋半導體、電子零組件、光電、化工等事業廢棄物汙泥、廢液廢溶劑、廢棄物進行焚化處理、蒸餾物理處理與再生溶劑產品銷售。

對於公司營運成長目標，陳麗麗表示，台鎔於去年登錄興櫃，預計五年內要在台灣穩固基礎，將公司推向資本市場，未來五至七年也將規劃東南亞布局，跟隨台商的腳步，將台灣的經驗複製到東南亞。