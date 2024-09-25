上半年中古屋市場爆5.65萬筆大量 專家：2013年警鐘再響

據實價統計，近10年全國上半年中古屋交易量中，今年上半年全國二手屋實價交易筆數約達5.65萬筆，創2013年來同期次高，僅次2013年高點；惟兩次高點均有政府重手打房，2013年更出現房市景氣向下翻轉，因此上半年次高量交易是否為房市最後一舞，值得持續觀察。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，觀察過去歷年交易量，高點出現在2013、2014年，之後房市景氣向下翻轉，買氣連年下滑，至2016年更出現近年交易量新低，顯示政府重拳打房後，房市買氣由極盛轉為極衰的變化，9月下旬央行祭出最嚴信用管制，再度敲響2013年當時的警鐘，是否會再度走上當時衰退之路，第4季、明年房市表現將是關鍵。

據實價登錄網資料顯示，2013年至2024年上半年中古屋交易量中，今年上半年中古市場成交量約達5.6萬筆，創2013年以來同期次高，僅次於2013年房市多頭高點。

徐佳馨分析，2013年受惠於奢侈稅兩年閉鎖期解凍，加上當年全球經濟表現強勁，同時央行利率處於相對低點，帶動國內房市多頭，惟當時房價高漲引起民怨，致使政府2014年推出房地合一稅，正式定調打房策略，最終該稅於2016年上路，房市買氣也進入谷底。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，直至2019年後，不僅美中貿易大戰興起，2020年又遇全球疫情等緣故，台商與海外資金回流，加上疫情間各國政府寬鬆貨幣政策救市，引發大通膨，全球及台灣房地產市場多頭噴發。

賴志昶指出，雖然國內政府接連祭出打炒房政策，惟多頭氣燄難以壓抑，去年下半年至今年上半年房市買氣加大噴出力道，第3季央行以限縮資金、加大管控力道，恐讓這波房市多頭劃下休止符。

賴志昶認為，在央行祭出近年來最嚴苛的第七波房市管制措施，買賣雙方信心受到衝擊，加上銀行不動產放款近滿水位，購屋貸款排隊等情況難解，預計下半年買氣將收斂不少，但是否重演過去房市極盛轉為極衰，仍待時間驗證。