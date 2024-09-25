永佳捷電梯攜手林書豪代言 搶市占拚美國市場

永佳捷Masada電梯為擴大市場知名度，找來知名球星林書豪代言，25日舉辦記者會，永佳捷董事長許作名說，林書豪不管職業生涯的高低起伏，都不會澆熄對籃球的熱忱，只要機會降臨就全力表現，靠著頭腦、智慧、技術打球，而永佳捷電梯也是靠智能維修與服務到位的高CP值在大廠競爭下，憑藉「馬上打、馬上到」的精神面貌，開創自己的藍海。

「機會是留給準備好的人」永佳捷Masada電梯看中林書豪過去「哈佛小子-林來瘋」感人的勵志故事與創造出來的高名聲，期許與林書豪的結盟代言，打開品牌知名度，讓永佳捷Masada電梯深耕台灣、擴展海外市場，不負客戶與股東們的期待。

許作名指出，永佳捷電梯在去年是豐碩的一年，尤其是政府推出青年優惠房貸利率等因素助攻下，營建業發熱，產業鏈發光，但近期政府調控房市政策外界質疑力道過大，還有待觀察。

他表示，政府如果調控得當，房地產市場軟著陸，是不錯經濟正循環，不希望看到如對岸調控力道過大，房市崩盤導致經濟全面衰退在台灣發生。他表示新梯業務，建商未來可能會放緩推案腳步，但永佳捷則持續朝維保、舊梯汰換深耕。

永佳捷電梯今年立下高的業績成長目標，包括新梯訂單1,700台，改造升級訂單台數500台，保養台數5,000台，至8月底的實績看全年目標，估計達成率應可達9成以上，預估今年訂單13.5億左右，明年第四季興櫃登錄目標計畫不變。

許作名透露，自己9月23日清晨才從美國返台，將設立展銷公司與倉儲物流據點，銷售家用型平台梯。經過2年來的考察，發現美國家庭對小型升降設備的需求量巨大，對於一個台灣品牌要在美國建立灘頭堡，除了堅實穩定的品質外，逐步建立知名度尤其重要，因此很高興能與林書豪合作，邁向成功的第一步，目前規劃先在美國加州設立據點，接下來將在新英格蘭區域設立據點。

現場媒體詢問，聽聞永佳捷的大股東也熱愛籃球，是否與選擇書豪代言有關？許作名笑說，很多股東都特別喜愛籃球，此次找林書豪合作代言這期間，期許祝福雙方在彼此的舞台上，能發光發亮創造佳績。