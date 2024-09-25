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北部社宅需求高 國家住都中心：年底前有3千戶準備招標

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
外界都相當關注社宅興建進度，尤其又以北部就學就業人口多，居住需求高，國家住都中心25日舉辦北區新建工程招標說明會透露，年底前在北部地區還有超過3千戶社宅準備招標，急需更多優秀團隊加入興辦行列。情境示意圖。圖／Ingimage
外界都相當關注社宅興建進度，尤其又以北部就學就業人口多，居住需求高，國家住都中心25日舉辦北區新建工程招標說明會透露，年底前在北部地區還有超過3千戶社宅準備招標，急需更多優秀團隊加入興辦行列。情境示意圖。圖／Ingimage

外界都相當關注社宅興建進度，尤其又以北部就學就業人口多，居住需求高，國家住都中心25日舉辦北區新建工程招標說明會透露，年底前在北部地區還有超過3千戶社宅準備招標，急需更多優秀團隊加入興辦行列。

國家住都中心今日舉辦「社會住宅新建統包工程招標說明會」北區場，廣邀國內營造廠商、顧問公司、建築師事務所、技師事務所等專業廠商參加。

國家住都中心表示，北部地區就學就業人口多，反映出較高的居住需求；基北北桃生活圈直接興建社會住宅已達成5萬5,109戶，中央在2024年底前在北部地區還有超過3千戶社宅準備招標，後續也持續規畫更多戶數。

國家住都中心在會中，針對中央興辦社會住宅執行概況、統包工程招標需求、委託技術服務及耐震特別監督案執行內容，以及工程履約階段品質管理與進度管控作為等項目進行說明及交流。

社會住宅

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