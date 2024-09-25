工業電價將漲！泓德能源大股東TPK、士電母以子貴 喜迎新能源大潮

工業電價大漲，新能源指標股泓德能源26日轉上市，大股東觸控面板廠宸鴻TPK-KY（3673）、士林電機（1503）都可望母以子貴，喜迎新能源大潮。

工業電價大漲15%，泓德能源等新能源股迎來產業大潮，而其大股東TPK不僅是股東之一，約持股2.76%，也與泓德能源合資成立子公司，在業務上有深度合作關係，共同搶進儲能與充電樁市場商機。

根據TPK半年報顯示，現金及約當現金達423.5億元，淨值約400億元，均為資本額40億元的十倍。近年積極布局綠電產業，除了投資泓德能源達2,800張外，也跨足儲能櫃領域。

此外，泓德能源旗下子公司星舟快充宣布，與國內停車場經營龍頭阜爾運通旗下城市車旅簽署「電動車充電樁設置合作」，目標將在全台建置逾百座充電站，全面搶攻電動車充電樁商機。

此前，看好儲能與充電樁市場，泓德能源與TPK雙方在去年6月宣布合資成立儲能系統及充電樁製造公司實德能源科技，當時引發市場高度關注。據悉，該合資公司目標是搶攻台灣儲能及海外電動車充電樁商機，預計初期將建置可滿足泓德能源每年1GWh訂單量的產能，未來則視市場需求持續擴大產能。

據悉，目前實德能源科技已開始出貨儲能相關產品，並為雙方母公司貢獻營收。據悉，泓德能源擅長電力調度與能源管理系統解決方案，而TPK則擅於電子製造、供應鏈管理能力與採購，雙方透過深度合作，共同搶食市場商機大餅。

士電方面，轉投資泓德能源可望母以子貴外，不僅本業重電設備迎來良好動能，綠能布局亦漸入佳境，進入黃金10年。

士電看好綠能商機，近年積極著墨相關領域，並在2022年斥資2.55億元，參與泓德能源現金增資私募案，取得3.5%股權且任一席董事，後續也加碼投資，目前持股約7%。士電先前曾指出，未來泓德將成為國際電力公司，過程中，士電不會缺席。

為了搶攻綠能市場，士電成立跨BU的「綠巨能」公司，快速建構完整的新能源事業版圖。其中，士電除了接獲泓德能源在台南柳營建206MW漁電共生及儲能案場系統外，也與泓德能源合作成立士星電能、新星充電兩家合資公司，士星電能以士電主導，持股51%，泓德能源持有49%股權，主要以表後光、儲、充設備製造；新星充電則以泓德能源為主導，持股54%，士電持有46%，以營運及行銷為主，兩家公司進行策略分工。