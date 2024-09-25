快訊

外資回來了！狂買大型股 鴻海、台塑、中鋼都擠進前十名

拚新新併股臨會過關！魏寶生喊高標收足委託書 和外資溝通內容英文信曝光

上月遭祝融燒毀拜殿…「泡麵土地公廟」浴火重生 香客湧入大啖泡麵

星舟快充與城市車旅聯手建置突破百座充電站

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源暨星舟快充董事長謝源一（左）與阜爾運通總經理潘壕新簽署電動車充電樁設置合作。圖／泓德能源提供
泓德能源暨星舟快充董事長謝源一（左）與阜爾運通總經理潘壕新簽署電動車充電樁設置合作。圖／泓德能源提供

泓德能源（6873）旗下子公司星舟快充與停車場經營龍頭阜爾運通旗下城市車旅，雙方簽署「電動車充電樁設置合作」。此次合作結合各自在停車場管理和充電站營運的優勢，將於全台建置突破百座充電站，站點包含台北大巨蛋、三創生活園區等 A 級商辦、商場空間及各縣市政府機關公有停車場。首創停車費及充電費「一站式智慧化支付服務」改變過往多平台支付的繁瑣流程，目標提供電動車主更便利的充電環境，共同邁向永續未來。

星舟快充推出全新「AI 雲端充電管理平台」，整合充電、能源、雲端及人工智慧，為營運商提供高效管理工具，涵蓋充電站即時監控、營運資料設定與財務管理等功能，並搭配泓德能源自有品牌 「TITAN 充電樁設備」，提供軟硬體整合的 「充電站營運解決方案」 。城市車旅憑藉豐

富的停車場管理技術，現於全台管理超過千座停車場，本次合作將城市車旅 「PSS 5.0+雲端停車管理系統」與「行動支付服務」整合星舟快充充電服務，提供電動車主全新的停車場充電體驗。

星舟快充與城市車旅陸續於全台聯手佈建突破百座充電站，包含 AC 與 DC 的建置，站點包含台北大巨蛋、三創生活園區等 A 級商辦、商場空間及各縣市政府機關公有停車場。首創「一站式智慧化支付服務」提供車主能同時繳納停車費及充電費，進場時透過車牌辨識即自動連線充電樁，簡化過往多平台註冊及綁定支付的繁瑣流程。星舟快充預計三年內將充電站導入近千座城市車旅停車場。

星舟快充透過自有品牌「TITAN 充電樁設備」和全新開發「AI 雲端管理平台」 、 「AI 智慧開電系統」加速充電站佈局，期望帶給電動車主最貼心的充電體驗，除了支援預約充電和隨插即充服務外，系統更能根據不同車型及電池狀態提前預測充電時間。星舟快充現於全台總開發建置 272 座充電站，將持續升級充電樁管理及使用便利性。

停車場 充電樁 泓德能源 電動車

延伸閱讀

泓德能源攜手阜爾運通 搶攻電動車充電樁商機

泓德能源9月26日改列一般板上市

大巨蛋漏水熱議！網友點歌國慶晚會江蕙唱「落雨聲」創4D體驗？

張惠妹5場大巨蛋20萬門票開搶！這些人可優先搶到！

相關新聞

談航空業缺機 張國煒：波音、空巴問題都很多 只差有沒有死人

星宇航空（2646）25日舉行上市前業績發表會，被問及會否購買波音飛機，星宇航空董事長張國煒語出驚人表示，從來就沒有說不...

大陸景氣不佳 大亞旗下恒亞電工9月30日起停產

大亞（1609）25日公告，因經營環境變化，旗下100％子公司恒亞電工董事會決議通過，將自2024年9月30日起停止生產...

森崴能源入選「外資精選台灣100強」 首次上榜的綠能環保股

2024年「外資精選台灣百強榜單（TaiwanFINI100）」今（25）日舉行頒獎典禮，副總統蕭美琴、證交所董事長林修...

秀泰集團攜手洲際酒店集團 打造「花蓮英迪格酒店」

秀泰集團成立以來經營多元產業，如今跨足全新領域，正式宣布與享譽國際的洲際酒店集團（IHG Hotels & Resort...

錯殺無辜…央行出重拳打炒房後又添配套 業者：打假球？

針對央行理事點名理監事會議中，土建融授信過度集中1、2家建商，以及研擬針對無辜者相關的配套方案。住展雜誌發言人陳炳辰表示...

台達電擴充辦公空間加持 今年內科廠辦交易上衝百億元

統計實價登錄交易資料，今年內科廠辦市場交易量已突破百億元，又以全棟企業總部產品最受買方關注，信義全球資產公司觀察，AI產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。