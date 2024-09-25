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森崴能源入選「外資精選台灣100強」 首次上榜的綠能環保股

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
政治大學財務管理學系名譽教授周行一（左）頒獎給森崴能源總經理胡惠森。圖／森崴提供
政治大學財務管理學系名譽教授周行一（左）頒獎給森崴能源總經理胡惠森。圖／森崴提供

2024年「外資精選台灣百強榜單（TaiwanFINI100）」今（25）日舉行頒獎典禮，副總統蕭美琴、證交所董事長林修銘等貴賓應邀致詞，這也是國內首座與外資連結的獎項。今年的百強榜單中，有54家企業是今年新上榜，其中森崴能源（6806）是唯一一家上榜的綠能環保類股，引領環保能源進入新時代。

台灣董事學會與企業發展研究中心已連續三年模擬全球不同機構法人之投資方法，發布年度的外資精選台灣百強榜單（TaiwanFINI100），並在今日舉行頒獎典禮及外資論壇：AI浪頭上，外資眼中的台灣轉型3.0，探討如何讓企業轉型與資本市場新潮流對接。

台灣董事學會指出，百強榜單以規模市值5億美元為門檻，考量過去一年外資增加持股變動情況，藉由外資投資趨勢以及市場面、基本面、永續面等3個標準進行篩選，客觀評選出百強好公司。百強好公司在多個方面均表現卓越，代表了台灣最具國際競爭力的企業，值得受到肯定和表揚。

今年的百強榜單中，有54家企業是今年新上榜，而連續3年入榜的企業則有19家，整體市值占市場46%，按照企業規模來分類，可以分為大型（市值超過50億美元）、中型（市值介於5億至50億美元）和小型（市值低於5億美元）三類。其中，中型企業最多，共有62家；其次是大型企業，共有24家。

從企業所在行業來看，主要分為科技、傳產、地產、消費品和醫療保健五大類。科技行業最多，共有71家；傳產有19家；消費品有7家；地產有2家；醫療保健有1家。森崴能源是唯一家綠能環保產業，顯見面對全球極端氣候及淨零環保，AI用電量遽增、供電網路不穩情況下，環保能源行業成為外資的投資新寵。

AI 外資 環保

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