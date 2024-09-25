快訊

外資回來了！狂買大型股 鴻海、台塑、中鋼都擠進前十名

拚新新併股臨會過關！魏寶生喊高標收足委託書 和外資溝通內容英文信曝光

上月遭祝融燒毀拜殿…「泡麵土地公廟」浴火重生 香客湧入大啖泡麵

宏碁智醫舉辦國際線上研討會 暢談醫療法規發展趨勢

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下宏碁智醫（6857）25日舉辦線上研討會「Expediting AI Launch in Healthcare: Our Commitment to Responsible Use and APEC Regulatory Harmonization」，主講者為宏碁智醫董事長暨執行長連加恩醫師，將其在公共衛生與國際醫療外交的多年經驗，結合AI技術在健康領域的醫療法規進行分享。來自亞太經合會經濟體之中共有超過116位國際的醫藥法規與醫療器材專家與顧問報名，其中包括美國、日本及紐西蘭、馬來西亞及泰國等各指標性經濟體皆一同參與。

此次主旨聚焦AI發展與使用的責任、AI醫療器材與醫療從業人員的輔助角色，以及法規協調的必要性及其挑戰與建議；從AI醫療領域的利害關係人切入，全面性分析使用人工智慧技術的趨勢和解析新技術市場進入的障礙。

在醫療領域中，負責任AI發展（Responsible development of AI）將要求透明且負責任的系統（Transparent and accountable AI systems），來保障醫療組織與病患的信任，並減少數據洩露等風險（Artificial Intelligence）；其中更提到在不同經濟體的產品風險分類及法規要求不一致，會延遲新技術的推廣，期待這樣的分享與討論能夠引起各國相關單位的重視。

連加恩具有哈佛大學公共衛生博士學位、陽明大學醫學士學位並擁有十餘年駐外醫療經驗，曾於非洲擔任醫療外交官；加入宏碁集團之前，曾任職多家生物醫藥公司要職，且曾於台北榮民總醫院、臺大醫院等擔任醫師，累積多元醫療產業從業經驗。連加恩將持續帶領宏碁智醫從公共衛生視角面向，結合宏碁在IT領域的優勢和全球通路，加速智慧醫療平台落地。

AI 宏碁

延伸閱讀

大馬禁菸新法將上路 未成年人禁購菸草產品與電子煙

宏碁 Predator League2025 亞太決賽移師大馬 早鳥票開售

成大增設公衛系今揭牌 首屆招收9名國際生全英文授課

宏碁攻歐非中東 拚回神

相關新聞

談航空業缺機 張國煒：波音、空巴問題都很多 只差有沒有死人

星宇航空（2646）25日舉行上市前業績發表會，被問及會否購買波音飛機，星宇航空董事長張國煒語出驚人表示，從來就沒有說不...

大陸景氣不佳 大亞旗下恒亞電工9月30日起停產

大亞（1609）25日公告，因經營環境變化，旗下100％子公司恒亞電工董事會決議通過，將自2024年9月30日起停止生產...

森崴能源入選「外資精選台灣100強」 首次上榜的綠能環保股

2024年「外資精選台灣百強榜單（TaiwanFINI100）」今（25）日舉行頒獎典禮，副總統蕭美琴、證交所董事長林修...

秀泰集團攜手洲際酒店集團 打造「花蓮英迪格酒店」

秀泰集團成立以來經營多元產業，如今跨足全新領域，正式宣布與享譽國際的洲際酒店集團（IHG Hotels & Resort...

錯殺無辜…央行出重拳打炒房後又添配套 業者：打假球？

針對央行理事點名理監事會議中，土建融授信過度集中1、2家建商，以及研擬針對無辜者相關的配套方案。住展雜誌發言人陳炳辰表示...

台達電擴充辦公空間加持 今年內科廠辦交易上衝百億元

統計實價登錄交易資料，今年內科廠辦市場交易量已突破百億元，又以全棟企業總部產品最受買方關注，信義全球資產公司觀察，AI產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。