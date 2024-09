宏碁智醫舉辦國際線上研討會 暢談醫療法規發展趨勢

宏碁(2353)集團旗下宏碁智醫(6857)25日舉辦線上研討會「Expediting AI Launch in Healthcare: Our Commitment to Responsible Use and APEC Regulatory Harmonization」,主講者為宏碁智醫董事長暨執行長連加恩醫師,將其在公共衛生與國際醫療外交的多年經驗,結合AI技術在健康領域的醫療法規進行分享。來自亞太經合會經濟體之中共有超過116位國際的醫藥法規與醫療器材專家與顧問報名,其中包括美國、日本及紐西蘭、馬來西亞及泰國等各指標性經濟體皆一同參與。

此次主旨聚焦AI發展與使用的責任、AI醫療器材與醫療從業人員的輔助角色,以及法規協調的必要性及其挑戰與建議;從AI醫療領域的利害關係人切入,全面性分析使用人工智慧技術的趨勢和解析新技術市場進入的障礙。

在醫療領域中,負責任AI發展(Responsible development of AI)將要求透明且負責任的系統(Transparent and accountable AI systems),來保障醫療組織與病患的信任,並減少數據洩露等風險(Artificial Intelligence);其中更提到在不同經濟體的產品風險分類及法規要求不一致,會延遲新技術的推廣,期待這樣的分享與討論能夠引起各國相關單位的重視。

連加恩具有哈佛大學公共衛生博士學位、陽明大學醫學士學位並擁有十餘年駐外醫療經驗,曾於非洲擔任醫療外交官;加入宏碁集團之前,曾任職多家生物醫藥公司要職,且曾於台北榮民總醫院、臺大醫院等擔任醫師,累積多元醫療產業從業經驗。連加恩將持續帶領宏碁智醫從公共衛生視角面向,結合宏碁在IT領域的優勢和全球通路,加速智慧醫療平台落地。