秀泰集團攜手洲際酒店集團 打造「花蓮英迪格酒店」

秀泰集團成立以來經營多元產業，如今跨足全新領域，正式宣布與享譽國際的洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts）展開合作，打造結合在地農業、人文的頂級旅宿—「花蓮英迪格酒店」，預計在2025年於花蓮新城鄉登場。雙方於25日舉辦管理合作簽約儀式，花蓮縣觀光處長余明勳亦親自出席見證，此次合作不僅標誌著秀泰集團進軍國際酒店領域，並將攜手花蓮縣政府，成為震後推動花蓮觀光復甦的重要振興指標。

自今年4月強震後，花蓮觀光產業受到前所未有的衝擊，5月份的旅遊人次僅27萬4千人創下新低，地方經濟更遭遇重創。然而，在政府積極祭出振興措施之下，花蓮觀光產業勢必迎來復甦，秀泰集團看好未來商機發展，於此關鍵時刻攜手洲際酒店集團，藉助其豐富的國際營運經驗，斥資10億，歷時5年，預計於2025年進駐花蓮，開出結合在地農業、人文與頂級旅宿體驗的「花蓮英迪格酒店」。

此次合作不僅是秀泰集團首度跨足國際星級酒店領域，更將聯合花蓮縣政府共同推動觀光振興，期望為當地帶來嶄新的國際旅遊體驗，重新激發這片美麗土地的潛力與活力。

秀泰集團總經理廖偉銘表示，此次合作是集團重要里程碑，不僅成功打造集團首座國際星級酒店，也展現集團追求卓越與永續發展的承諾。洲際酒店集團大中華區首席執行官愛默爾則指出，花蓮英迪格酒店將充分結合當地自然與文化特色，打造全球旅客心目中的獨特目的地，而集團目前在台共經營13間酒店，同時也有差不多等同數量酒店正在籌備中，未來發展可期。

花蓮縣觀光處長余明勳今日特別撥冗出席見證簽約儀式，余明勳強調，該酒店的落成將大力提升地方觀光競爭力，並為震後復甦注入新活力，象徵花蓮邁向國際觀光城市的嶄新階段。

花蓮英迪格酒店選址於新城鄉，占地面積約2.6公頃，外觀設計以自然美景與現代建築相結合，展現清新雅致的風格。酒店周圍環繞著清澈湖泊和綠意盎然的植被景觀，同時園區內大量種植果樹，為賓客營造悠然自得的放鬆氛圍；大面積玻璃設計則將室內與室外視覺無縫銜接，讓自然光線充盈室內空間，周遭美景一眼望穿，為旅客帶來與自然共鳴的獨特旅宿體驗。

客房作為IHG旗下精品品牌，英迪格酒店以其獨特設計、創意理念與在地連結而聞名，吸引追求卓越與獨特體驗的全球旅客。其中包含別墅套房等多元房型，將「戀戀糖鐵」、「衝浪接魚」、「創生洄瀾」三大在地人文元素貫串房內設計，呈獻花蓮獨有的愜意風貌。

餐飲坐擁花蓮縣境豐富自然資源，館內餐飲深度融合當地農業與文化，「鄰間餐廳」以當地甘蔗產業為設計靈感，提供沉浸式的在地料理體驗；「大堂吧」則結合當地食材，提供特色雞尾酒和自選水果刨冰，打造「從農場到酒吧」的互動式飲食旅程。酒店致力讓每一位賓客在品味美食的同時，也能更深入地體驗花蓮這座城市的獨特魅力。

秀泰集團深耕花蓮觀光產業多年深獲國際旅人好評，此次合作積極響應縣長徐榛蔚以聯合國17項SDGs永續發展指標為重要施政方向。花蓮英迪格酒店將採用多元節能措施，並全力支持在地農業與文化傳承，致力推動觀光永續發展與環保減碳理念，進而促進經濟與生態的平衡發展，攜手洲際酒店集團及花蓮縣政府，共同實現對於社會責任與環保承諾的共同願景。

秀泰集團旗下擁有商場、影院及渡假村，其中秀泰影城致力於打造精品影院，目前在全台擁有16個據點、174座影廳，座位數達19,434席，年觀影人次達600萬；另有6座商場分別坐落於新北樹林、台中文心、台中站前、嘉義、高雄岡山以及台東，年營業額達90億元。

洲際酒店集團是全球領先的國際酒店集團，秉持「以善為本，以誠待客」的企業使命。 洲際酒店集團旗下現有19個品牌，並運營著全球規模最大的酒店忠誠客戶計劃之一，全新升級的IHG®優悅會。洲際酒店集團旗下逾6,400家酒店遍及世界100多個國家和地區，另有逾2,200家在建酒店。