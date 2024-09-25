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大陸鐵礦價單日大漲4.2%、鋼價漲2%以上 中鋼樂見

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

利多刺激下，大陸鐵礦期貨價25日大漲4.2%，熱軋、鋼筋等漲2%以上，買家追漲效應，有望帶動大陸十一國慶前的補貨潮，中鋼（2002）樂見鋼市「金九銀十」終於現蹤，期待行情延續到第4季。

中鋼專家說，近日大陸鋼價明顯回溫，而且氣勢不凡，接下來的關鍵在於熱度能否持久，後市待觀察。

上市鋼廠主管表示，美聯準降息後，大陸人行跟進降準降息，釋出人民幣1兆元(約當新台幣4.5兆元)資金活水，加上鼓勵設備更新、消費品舊換新政策人民幣3000億元長期國債就位，大大提升市場需求能量。

影響所及，25日大陸鋼市期貨與現貨同步歡呼，鐵礦期貨大漲4.19%，鋼筋上揚2.35%，熱軋鋼捲漲2.19%；華北、華中、華南各鋼鐵集散交易中心買家追漲氣氛轉強，市場情緒明顯由冷轉熱。

中鋼 期貨 鋼價 鋼鐵

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