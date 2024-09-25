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談航空業缺機 張國煒：波音、空巴問題都很多 只差有沒有死人
星宇航空（2646）25日舉行上市前業績發表會，被問及會否購買波音飛機，星宇航空董事長張國煒語出驚人表示，從來就沒有說不買，仍在考慮購買777X，只是波音遇到問題也很多，話鋒一轉「空巴問題也很多，只是差在有沒有死人」。
張國煒提及，航空業面臨新機交機量不足的問題，很多零組件供應商都倒掉，沒有倒掉的就會變成接到單才要生產；現在俄烏戰爭軍火工業需要很多原料，包括高端的鐵砂都缺貨，還有勞工人力不足的情況，很難想像的缺料問題，連椅子都會因為缺零件組不起來。
張國煒直言空巴要交給星宇的A350也被影響，原本說7月要交，但延到8月底才交，空巴質量也下滑，有一次還被他抓到有新上任的員工就要上機去鎖星宇的螺絲，就請他們換有經驗的員工負責，整個飛機的供應鏈呈現真空狀態，很多因為疫情倒掉，很多供應鏈的員工也因染疫過世。
張國煒進一步表示，兩家飛機製造公司都有各自的問題，波音也不能讓他倒，針對星宇第二階段機隊擴張計畫，持續在考慮買10架客機，看是要買777X或A350，比較想說777X品質上沒有太大問題，可能還是會考慮，飛機市場現在很亂。
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