影／振興觀光 秀泰集團攜手INDIGO進駐花蓮打造新旅宿

秀泰集團下午舉行記者會，宣佈將與洲際酒店集團(IHG Hotels & Resorts)展開合作，打造結合在地農業、人文的頂級旅宿─「花蓮英迪格酒店」，預計在2025年於花蓮新城鄉登場。秀泰集團與洲際酒店集團雙方代表於下午舉辦管理合作簽約儀式，花蓮縣觀光處長余明勳到場見證，這項合作案將成為震後推動花蓮觀光復甦的重要振興指標。

秀泰集團總經理廖偉銘表示，自今年4月強震後，花蓮觀光產業受到前所未有的衝擊，地方經濟遭遇重創，但在政府積極祭出振興措施之下，花蓮觀光產業勢必迎來復甦，秀泰集團看好未來商機發展，在此關鍵時刻攜手洲際酒店集團，藉助其豐富的國際營運經驗，斥資10億，預計於2025年開幕，打造結合在地農業、人文與頂級旅宿體驗的「花蓮英迪格酒店」。