快訊

外資回來了！狂買大型股 鴻海、台塑、中鋼都擠進前十名

拚新新併股臨會過關！魏寶生喊高標收足委託書 和外資溝通內容英文信曝光

上月遭祝融燒毀拜殿…「泡麵土地公廟」浴火重生 香客湧入大啖泡麵

影／振興觀光 秀泰集團攜手INDIGO進駐花蓮打造新旅宿

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
秀泰集團下午舉行記者會，宣佈將與洲際酒店集團合作打造頂級人文旅宿─「花蓮英迪格酒店」，預計在2025年於花蓮新城鄉登場。記者杜建重／攝影
秀泰集團下午舉行記者會，宣佈將與洲際酒店集團合作打造頂級人文旅宿─「花蓮英迪格酒店」，預計在2025年於花蓮新城鄉登場。記者杜建重／攝影

秀泰集團下午舉行記者會，宣佈將與洲際酒店集團(IHG Hotels & Resorts)展開合作，打造結合在地農業、人文的頂級旅宿─「花蓮英迪格酒店」，預計在2025年於花蓮新城鄉登場。秀泰集團與洲際酒店集團雙方代表於下午舉辦管理合作簽約儀式，花蓮縣觀光處長余明勳到場見證，這項合作案將成為震後推動花蓮觀光復甦的重要振興指標。

秀泰集團總經理廖偉銘表示，自今年4月強震後，花蓮觀光產業受到前所未有的衝擊，地方經濟遭遇重創，但在政府積極祭出振興措施之下，花蓮觀光產業勢必迎來復甦，秀泰集團看好未來商機發展，在此關鍵時刻攜手洲際酒店集團，藉助其豐富的國際營運經驗，斥資10億，預計於2025年開幕，打造結合在地農業、人文與頂級旅宿體驗的「花蓮英迪格酒店」。

廖偉銘說，此次合作不僅是秀泰集團首度跨足國際星級酒店領域，更將聯合花蓮縣政府共同推動觀光振興，期望為當地帶來嶄新的國際旅遊體驗，重新激發這片美麗土地的潛力與活力。

秀泰集團下午舉行記者會，宣佈與洲際酒店集團合作打造「花蓮英迪格酒店」，花蓮縣觀光處長余明勳（中）到場見證簽約儀式。記者杜建重／攝影
秀泰集團下午舉行記者會，宣佈與洲際酒店集團合作打造「花蓮英迪格酒店」，花蓮縣觀光處長余明勳（中）到場見證簽約儀式。記者杜建重／攝影
秀泰集團下午舉行記者會，由秀泰集團總經理廖偉銘（左）與洲際酒店集團大中華區首席企業事務及戰略關係官陸海清（右）簽約，宣佈兩集團將一同在花蓮合作打造頂級旅宿。記者杜建重／攝影
秀泰集團下午舉行記者會，由秀泰集團總經理廖偉銘（左）與洲際酒店集團大中華區首席企業事務及戰略關係官陸海清（右）簽約，宣佈兩集團將一同在花蓮合作打造頂級旅宿。記者杜建重／攝影
秀泰集團宣佈將與洲際酒店集團合作打造結合在地農業、人文的「花蓮英迪格酒店」。秀泰集團總經理廖偉銘親自說明酒店特色。記者杜建重／攝影
秀泰集團宣佈將與洲際酒店集團合作打造結合在地農業、人文的「花蓮英迪格酒店」。秀泰集團總經理廖偉銘親自說明酒店特色。記者杜建重／攝影
秀泰集團召開記者會宣佈將與洲際酒店集團合作打造「花蓮英迪格酒店」，集團董事長廖治德（左二）親自到場見證，並與花蓮縣前縣長、立委傅崐萁（右）握手致意。記者杜建重／攝影
秀泰集團召開記者會宣佈將與洲際酒店集團合作打造「花蓮英迪格酒店」，集團董事長廖治德（左二）親自到場見證，並與花蓮縣前縣長、立委傅崐萁（右）握手致意。記者杜建重／攝影

強震 觀光

延伸閱讀

東部露營新選擇！ 花蓮鳳林遊憩區轉型露營區下月登場

出錢又出力 高雄慈善總會慰助花蓮震災戶還幫修繕房屋

麗翔酒店連鎖-花蓮館　台灣之光抗震技術住得放心安全

青年社團聯合捐贈近10萬元 助花蓮震災戶重建家園

相關新聞

談航空業缺機 張國煒：波音、空巴問題都很多 只差有沒有死人

星宇航空（2646）25日舉行上市前業績發表會，被問及會否購買波音飛機，星宇航空董事長張國煒語出驚人表示，從來就沒有說不...

大陸景氣不佳 大亞旗下恒亞電工9月30日起停產

大亞（1609）25日公告，因經營環境變化，旗下100％子公司恒亞電工董事會決議通過，將自2024年9月30日起停止生產...

森崴能源入選「外資精選台灣100強」 首次上榜的綠能環保股

2024年「外資精選台灣百強榜單（TaiwanFINI100）」今（25）日舉行頒獎典禮，副總統蕭美琴、證交所董事長林修...

秀泰集團攜手洲際酒店集團 打造「花蓮英迪格酒店」

秀泰集團成立以來經營多元產業，如今跨足全新領域，正式宣布與享譽國際的洲際酒店集團（IHG Hotels & Resort...

錯殺無辜…央行出重拳打炒房後又添配套 業者：打假球？

針對央行理事點名理監事會議中，土建融授信過度集中1、2家建商，以及研擬針對無辜者相關的配套方案。住展雜誌發言人陳炳辰表示...

台達電擴充辦公空間加持 今年內科廠辦交易上衝百億元

統計實價登錄交易資料，今年內科廠辦市場交易量已突破百億元，又以全棟企業總部產品最受買方關注，信義全球資產公司觀察，AI產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。