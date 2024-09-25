影／星宇航空轉上市 張國煒：台灣應抓住轉運契機

星宇航空轉上市，今天舉行上市前記者會，星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華、策略長劉永富、公關長聶國維、財務經理林欣慧，財務協理張芝、第一金證券董事長陳致全、安永聯合會計師事務所所長傅文芳等人出席。張國煒表示，台灣應抓住轉運市場發展的契機，成為轉運中心。

星宇航空今天舉行上市前業績發表，董事長張國煒表示，剛開航卻碰到疫情，這一路走來像荊棘在背，關關難過關關過，走到今天很不容易，星宇航空成立6年，4年前開始飛航，開航一個半月就遇到全世界都從沒遇過的疫情，星宇未因疫情感到氣餒，也沒有裁員減薪，反而加速投資基礎建設，展現台灣囡仔的韌性。

張國煒進一步表示，疫情期間快速、加碼投資基礎建設，包括運籌維修中心，一家不到10年的航空公司，已經30年航空公司的基礎建設規模，星宇2023年正式轉虧為盈，代表當時成立公司的目標非常明確，今年上半年也持續獲利，展現台灣人苦幹實幹的精神。

談及台灣轉機市場，張國煒說，如果單以台灣市場，「第三家（航空）沒有存在必要」，台灣只有2300萬民眾，大概1千多萬人出國，確實不需要第三家，但如果用整個亞洲來看，過去最好的轉機點是首爾、成田，後來是香港、上海，但因為中美關係不好，上海浦東被受限、香港則因內部紛擾也消退當中，台灣地位就變得很重要，但軟硬體設施真的不好，台灣要加快硬體設施籌建，這不是只有一家航空公司搞好就好，業者要跟政府一起合作，才有辦法促成，商機就在那邊，殷切盼望政府注意這個問題，應該趁有外在條件時快做，台灣機場小而美，其實反而是個優勢。