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錯殺無辜…央行出重拳打炒房後又添配套 業者：打假球？

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
央行祭出第七波房市管制，但名下有房若要再辦房貸無寬限期，引起討論，傳出央行將研擬針對繼承、換屋等無辜者相關配套方案。圖／本報系資料照片
央行祭出第七波房市管制，但名下有房若要再辦房貸無寬限期，引起討論，傳出央行將研擬針對繼承、換屋等無辜者相關配套方案。圖／本報系資料照片

針對央行理事點名理監事會議中，土建融授信過度集中1、2家建商，以及研擬針對無辜者相關的配套方案。住展雜誌發言人陳炳辰表示，似乎沒有看到央行針對建商有大舉動作，而且銀行授信集中在某些建商，代表這些建商有實力。對於繼承族配套應該要給出標準。

陳炳辰認為，央行擔心房市像大陸市場出現爛尾樓，但其實，台灣情況不同，大陸主要是有衍生性金融商品衝擊。對於擔心土建融授信太集中，但沒看到央行有針對這塊的大動作。

豪宅市場來說，本來相關建商就沒預期要賣很快，而且銀行給予授信，代表這些建商很有實力，況且，房貸滿水位，建商給民眾的建商貸，先前也傳出央行會有動作，但這次也沒有。或許相關訊息只是表態，釋出「央行不是沒看到」。

而對於繼承族配套部分，陳炳辰說，像是有多少面積以下不算、繼承不算等等都可能再產生其他問題，且可能造成另一個貧富差距。央行打炒房，然後又配套，會不會是讓外界了解央行有看到，又或示警第八波有待觀察。但最近動作有點怪異，「標準到底在哪？」，其實央行過去打炒房政策都沒成效，反而應該其他部會一起配合，否則外界抗議，又多配套，有點打假球感覺。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此次第七波房市管制措施，被各界視為近年來最重打炒房，其中針對第二戶相關現代規定，更讓繼承族、換屋族相當頭痛。

賴志昶也提到，近期傳出央行有望推出相關配套措施，必要時會針對相關族群提出排除條款，此舉其實維持央行近期房市管控措施基調，也就只打投機置產族群，不打擊自住、首購、都更及危老等類型買方，惟政策確實難以做到面面俱到，屆時相關措施是否再因應市場進行調控，或有其他更強勁力道的措施壓制過熱買氣，有待未來第四季央行理監事會議觀察。

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