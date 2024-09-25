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大齡夫妻世代來臨 專家：影響房市三大變化

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
晚婚、晚生、晚成家影響房市趨勢，三大變化包括租屋需求增、購屋需求延以及小宅化。圖／台灣房屋集團提供
晚婚、晚生、晚成家影響房市趨勢，三大變化包括租屋需求增、購屋需求延以及小宅化。圖／台灣房屋集團提供

晚婚、晚生、晚成家影響房市趨勢，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一是「租屋需求增」，單身期延長，單身族先以租代買、租小不租大，帶動租屋熱度及投資族對置產標的改變；二、「購屋需求延」，3房以上家庭型住宅購屋需求恐延後或降低；三、「購屋小宅化」，單身或小家庭比例上升，對小套房、2房以下等小型住宅需求增，改變市場供需結構。

根據內政部公布112年人口統計資料，全國男女初婚平均年齡雙創新高，男性初婚年齡來到32.9歲、女性則為31歲，而全台平均生育年齡同樣來到史上新高，已達32.4歲，相較10年前老了近1歲，顯示全台晚婚、晚生趨勢加劇，已逐步邁入「大齡夫妻、高齡父母」的世代。

張旭嵐表示，現代年輕人至少30歲以上，才選擇結婚生子完成人生大事，主要因為有三高：「高學歷、高壓力、高獨立性」等因素，現代教育水準提高，許多人選擇先立業再成家，以追求學業和職業發展為首要，同時現代人多重視個人自由和生活品質，尤其女性自主性攀升，不再將結婚生子視為人生必經之路，加上來自於追求職業成就、高房價、高通膨形成的生活與經濟壓力相互作用下，讓人生大事無法按表操課。

張旭嵐分析，晚婚晚生趨勢，將對房市發展形成三大變化，包括租屋熱度以及置產標的改變，另外，3房以上家庭型住宅購屋需求出現延後或降低；而購屋小宅化，單身或小家庭比例上升，對小套房、2房以下等小型住宅需求增，改變市場供需結構。

觀察六都男女初婚平均年齡，同步刷下資料史上新高點，其中，雙北市男女初婚與生育年齡，老化程度名列前茅，尤其台北市男性初婚年齡高達34.4歲、女性達32.6歲，平均生育年齡34.3歲，比其他縣市還老了約1歲，高出全台平均值，已達高齡產婦定義，且而台北市已至少連續14年，蟬聯全台結婚生子年齡最老化的城市。而桃園則是六都生育年齡最輕的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮也指出，俗話說先成家後立業，如從房價層面來看，全台Q2平均房貸負擔已突破千萬元，高房價已大幅影響年輕人購屋成家腳步，以新北市平均每月房貸負擔就要約4萬元起跳，台北市更高達約6.5萬元，房價壓力居全台之冠，同時台北市就業競爭強、物價水位高，累積財富實現買房成家、結婚生子的籌備期，也會相較其他縣市來的更長。

Q2平均房貸負擔已突破千萬元，新北市平均每月房貸負擔就要約4萬元起跳，台北市更高達約6.5萬元。圖／台灣房屋集團提供
Q2平均房貸負擔已突破千萬元，新北市平均每月房貸負擔就要約4萬元起跳，台北市更高達約6.5萬元。圖／台灣房屋集團提供

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