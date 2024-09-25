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台達電擴充辦公空間加持 今年內科廠辦交易上衝百億元

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
信義全球統計上半年實價登錄資料，內科廠辦市場交易量達110億元，較去年同期增近1.5倍。圖／信義房屋提供
信義全球統計上半年實價登錄資料，內科廠辦市場交易量達110億元，較去年同期增近1.5倍。圖／信義房屋提供

統計實價登錄交易資料，今年內科廠辦市場交易量已突破百億元，又以全棟企業總部產品最受買方關注，信義全球資產公司觀察，AI產業題材帶動科學園區不動產交易熱，營運自用需求發威，加上企業對新型態辦公空間需求持續成長，辦公室舊換新、小換大等擴充動能強勁，挹注今年內科市場交易量。

統計上半年已揭露之實價登錄交易資料，內科廠辦市場交易量達110億元，較去年同期增幅近1.5倍，顯示內科群聚AI、資通訊、生技、數位內容等產業形成完整聚落，帶動廠辦交易量顯著成長，進一步觀察，以企業總部類型的全棟產品最受買方關注，包括台達電積極擴充辦公空間，斥資47.89億元購入瑞光大樓、利豐大樓，登上半年總價最高的廠辦交易紀錄。

總經理林三智分析，AI時代來臨，產業對辦公室也有更多元化的使用需求，而購入全棟廠辦大樓，有利於整合集團資源，藉由更靈活的空間規劃，滿足各種工作型態，信義全球資產公司於港墘路、舊宗路、基湖路上均有全棟企業總部產品銷售中，吸引營運自用型買方積極詢問。

此外，由於內科園區科技業群聚、消費力道強，也吸引品牌車商、藝術畫廊等含金量高的產業進駐，今年上半年進口車代理商永三汽車集團即以11.27億元取得內湖路一段汽車展售據點，車商大手筆轉租為買，除了看好地段精華，也帶有未來開發、興建旗艦展示中心的企圖心。

總經理林三智分析，央行祭出第七波房市管制措施，進一步強化管理銀行信用資源，在市場多重利空訊息交織下，確實為接下來的市場發展投下變數，買方購屋信心度多少還是會受到影響，但危老都更、企業興建廠辦等資金需求則不受到影響，且由於商用不動產主要與企業發展需求及經濟成長表現相關，預估對商用市場成交量衝擊相對應較小。

AI 台達電 實價登錄 房市

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