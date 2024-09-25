車迷TV、FUN探索娛樂台申設 NCC點頭

NCC今天通過友量娛樂科技公司申設2個境外頻道，分別為車迷TV跟FUN探索娛樂台，車迷TV主要內容為汽車知識，FUN探索娛樂台則預計播送演唱會、舞台表演等節目，未來預計洽談上架有線電視跟中華電信MOD。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，友量公司申請設立車迷TV，主要內容為汽車知識專題型的紀錄片與特輯，介紹以汽車為核心的相關知識，並以賽車運動賽事為次要播出節目類型。FUN探索娛樂台則將透過超清晰（4K）的拍攝畫質，傳送現場演唱會、舞台表演、世界遺產與建築紀錄、旅遊紀實等節目。

NCC表示，台灣具有豐富的大型演唱會及藝文展演活動，會請友量公司依「FUN探索娛樂台」申設的營運計畫，積極洽談增加與本國影視團隊合作製播節目，或採購本國相關節目內容。

NCC表示，此次申設頻道所提供的內容，無論是汽車資訊、大型音樂會、表演藝術等，能提供更豐富、多元的內容，以滿足不同需求的收視群眾。