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挨批得寸進尺…張國煒再談長榮遺產風波：遺產趕快分一分

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長榮遺產風波 張國煒再發聲：遺產趕快分一分

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空董座張國煒。圖／聯合報系資料照片
星宇航空董座張國煒。圖／聯合報系資料照片

星宇航空（2646）董事長張國煒25日表示，我覺得我拿回我的東西，為什麼長榮集團說得寸進尺，我不了解講這句話的背景，這個畢竟是家族個人的事情，我就是要拿回我父親給我的遺產啊，兄弟霸占在那裡不願意分配，還說我得寸進尺？

張國煒表示，拿不到就拿不到，沒完沒了就沒完沒了，依法怎麼辦就怎麼辦，也不要拿特留分，海外特留分也願意給，基本上現在遺囑已經確定有效，「我還是老話一句，趕快處理完就好了」。

「其實坦白講，拖拖拉拉講一大堆，那些話其實也沒什麼太大的意義，大家還是依照法律該怎麼辦？那特留分該分就分，這個也不用拿特留分一直在講，我從來都沒有說特留分要去霸占或是怎麼樣？大家依法行事，海外特留分我也願意照分，大家也不用有紛爭」。

張國煒 星宇航空 特留分 長榮集團

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