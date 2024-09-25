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三集瑞擬10月下旬上市 第3季AI應用占比上看2成

中央社／ 台北25日電

電感元件廠三集瑞-KY董事長林伙利今天預估，第3季人工智慧AI）應用占比可升至20%，預估2025年AI應用業績占比可超過25%，今年前3季業績可超越2023年全年。市場人士表示，三集瑞規劃10月下旬上市。

三集瑞下午舉行媒體交流會，林伙利表示，三集瑞持續受惠2023年下半年個人電腦PC產業旺季趨勢，加上人工智慧市場需求發酵，營運逐步提升。展望今年營運，林伙利預估，今年前3季累計營收就可超越2023年全年。

三集瑞說明，今年第1季AI應用占三集瑞業績比重約18%，預估第3季AI相關業績占比可到20%、2025年可超過25%；目前車用占比約2%，預期2025年業績占比可提升至5%。

產業人士指出， 三集瑞主要客戶包括華碩、微星等，2家客戶合計業績占比約4成，三集瑞也與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英飛凌（Infineon）等，合作晶片參考設計，三集瑞已切入輝達H100伺服器供應鏈，預估2025年有機會打進輝達GB200伺服器供應鏈。

在產線布局，林伙利指出，三集瑞在越南建置新廠，因應客戶需求，預估2025年底上線量產，主要因應地緣政治變數，以非中國客戶為主，在河內布局全自動產線，中國蘇州廠新產線將在今年底量產，布局AI伺服器、AI PC、車用等電感產品，也是全自動產線為主。

在新產品布局，林伙利指出，三集瑞TLVR模壓電感已進入規劃設計階段，近期導入量試及測試驗證，逐步小量出貨，未來應用面包括AI伺服器、AIPC、AI顯示卡、車用電子等。三集瑞說明，也開發自動駕駛輔助系統（ADAS）高密度扁線電感，並切入中國電動車廠充電樁產品。

根據資料，三集瑞主要布局繞線式電感，其中超過80%為一體成型功率電感，其次是組裝式功率電感，主要客戶包括全球電腦品牌商及代工廠，應用涵蓋主機板、筆記型電腦、顯示卡、人工智慧AI、伺服器、網通及電動車等車用電子等。三集瑞生產據點位於中國江蘇蘇州及廣東東莞，蘇州廠和東莞廠已設立全自動生產線。

三集瑞今年上半年合併營收新台幣10.25億元，稅後獲利約2.68億元，每股稅後純益6.09元。

從市場來看，根據資料，今年第1季在中國交貨占三集瑞整體營收比重約46.6%，台灣交貨占比約39.2%。從應用來看，三集瑞超過7成營收比重屬於PC產業，包含主機板、顯示卡、筆記型電腦及伺服器等，今年上半年主機板應用占比約36%，筆電占比約21%，顯示卡占比約13%，AI應用占比約15.5%。

AI 人工智慧 伺服器

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