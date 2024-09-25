桃園市上半年人氣購屋區出爐！這三區最夯 點擊熱點有2共同點

有巢氏房屋彙整永慶房仲網桃園市上半年各行政區點擊數，桃園區、中壢區與龜山區名列前三名，若進一步觀察三行政區點擊熱點，大多集中在「藝文特區」、「內壢火車站」以及「機捷體育大學站」，三熱點周邊都有機捷或捷運建設議題，也鄰近國道，具交通優勢，吸引雙北市通勤族購屋，人口持續移入。

「桃園區」以48,267次點擊數奪下桃園市上半年行政區第一，受關注的社區集中在「藝文特區」，周遭成交量也以423件遙遙領先。

有巢氏桃園市府廈門加盟店東劉運閎表示，藝文特區發展十多年，加上桃園圖書館總館、展演館、中正北路交流道等公共建設完工，生活機能相對於兩側重劃區便利許多；且興建中的捷運綠線不僅經過藝文特區，更是設立三個站點，也有道路拓寬計畫，未來能有效紓解交通壓力。

劉運閎指出，目前藝文特區中古屋屋齡約15年以上，每坪平均成交價格落在35～45萬元之間，與一路之隔的「小檜溪重劃區」每坪5字頭房價相比，價格親民許多，加上鄰近國道交通便利，當地超過五成購屋族群都是來自雙北的外移人口，主流三房房型幾乎是有出售就會立即成交，購屋市場相當熱絡。

第二名熱門點擊行政區則是20,179次的「中壢區」，點擊熱區集中於「內壢火車站」，周遭成交量有205件。

有巢氏中壢廣州東興加盟店東陳峻祺指出，未來捷運紅線建設、火車站地下化完工後，位處中壢、桃園市交通要道的內壢重要性會大幅提升，加上鄰近國道、及中壢工業區，周遭也有元智、中原大學，讓生活機能相當優秀，吸引許多人口提早入住。

陳峻祺分析，以中古屋市場而言，主要以屋齡20年以內的物件為主，每坪平均成交單價25～30萬元以內，相對於中壢、桃園市區都便宜許多，因此許多在工業區上班、或是開車通勤族都會選擇在地置產。此外，在桃園航空城影響下，帶動中壢工業區的產業升級議題，未來工業區轉型後將吸引高所得族群購屋，有望可帶動當地房地上漲。

「龜山區」則以18,115次點擊數名列第三名，受關注的社區集中在「機捷體育大學站」周圍，成交量也有228件。

有巢氏龜山A7華誠加盟店長楊政忠表示，體育大學站周遭建案為4,000多戶合宜住宅完工後，近幾年才有預售屋推出，生活機能仍須仰賴林口醫院一帶，但距離捷運近、加上興建中的大樓，塑造當地全新風貌的街廓，吸引許多以機捷通勤的人口購屋。

楊政忠指出，當地中古屋屋齡目前都在10年內，對於喜歡新屋的年輕族群有吸引力，加上每坪平均成交價約40萬元，與板橋、或是林口相比下相對便宜，搭乘機捷到台北車站也僅半小時，若以相同條件篩選，台北也找不到每坪成交均價4字頭的新成屋。

此外，鄰近的華亞科技園區也有二期擴張計劃，未來當地就業人口增加，也會帶動房市持續上漲。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，觀察桃園市三大熱門點擊熱區，三地都有捷運通勤優勢，迴龍捷運延伸計畫與機捷成為桃園房市重要的支撐。