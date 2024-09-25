快訊

藍白封殺總預算！賴清德下3軍令 要求綠營全員服從

央行對房市下重手 理事透露「不出手不行」內幕、這情況可望排除

幸運兒是你嗎？買啤酒、零食發票竟爽中千萬 全聯特別獎開在「這門市」

高雄翰品酒店推「來去眷村住一晚」 文創體驗大受歡迎

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
高雄翰品酒店推「來去眷村住一晚」，文創體驗大受歡迎。圖／高雄翰品提供
高雄翰品酒店推「來去眷村住一晚」，文創體驗大受歡迎。圖／高雄翰品提供

高雄是軍事基地大本營，擁有陸、海、空三軍眷村歷史記憶的城市，為讓旅客認識高雄城市獨特的文化底蘊，高雄翰品酒店推出「來去眷村串門子」、「來去眷村住一晚」住房專案，集結景點、餐飲、旅宿、手作文創體驗等，讓眷村的魅力及生活感重現，歡迎各地旅客一起來體驗眷村生活懷舊時光。

高雄翰品酒店即日起推出兩天一夜「來去眷村串門子」、三天兩夜「來去眷村住一晚」住房專案，帶民眾參觀全台規模最大的眷村文化保留園區。

「再見捌捌陸臺灣眷村文化園區」坐落左營明德新村，由六大棟建物組成，除了展示歷史脈絡與生活小物，也透過舉辦活動重現眷村文化特色與情懷，讓民眾在靜謐的眷舍，體會眷村過往的歷史。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，感謝高雄市立歷史博物館李文環館長穿針引線提供優質合作夥伴，包括擔任帶路人的「流動部落」，手作文創「染染手兒」、「阿美的顏色工作室」，眷村民宿「左眷雅居」、「軍旅舍」，提供好吃又健康的「17文苑．旗袍好食光」以及老物雜貨舖的「建業新村8」。

林俊宇歡迎各地旅客參加遊程，透過導覽員的帶領，穿越時空了解眷村的歷史故事及建築之美，走進建業新村一探眷村的變遷，與居民互動，感受溫馨的人情味。

高雄市立歷史博物館館長李文環表示，旅客來到高雄除了住飯店，眷村民宿也是一種住的體驗，體驗左營海軍眷村的人文風情之外，每一位入住的遊客透過實際行動來保護眷村重要的文化載體，都是以住代護的實踐者。

李文環指出，為了推廣高雄市眷村特色文化，透過政府與民間用心的保存，讓民眾看見眷村的蛻變與重生。此次參與的企業夥伴共同推出遊程規劃，有餐飲旅宿、體驗活動、伴手禮等多種組合，讓眷村文化以食、衣、住、育、樂展現迷人特色。

兩天一夜「來去眷村串門子」住房專案每逢周三至周日成行六人成團，內容包括入住飯店雅緻雙人房住宿一晚、再見捌捌陸眷村文化園區導覽、建業新村導覽、眷村人家手作活動以及眷味減醣風味餐。

三天兩夜「來去眷村住一晚」逢周二至周四成行六人成團，除了眷村遊程，第一晚入住眷村民宿，第二晚入住高雄翰品酒店以及兩餐的特色眷村料理。飯店業者鼓勵民眾參與感受歷史與現代的融合之美，細細品味蘊含深厚文化的這片土地。

高雄翰品酒店推「來去眷村住一晚」，文創體驗大受歡迎。圖／高雄翰品提供
高雄翰品酒店推「來去眷村住一晚」，文創體驗大受歡迎。圖／高雄翰品提供
高雄翰品酒店推「來去眷村住一晚」，文創體驗大受歡迎。圖／高雄翰品提供
高雄翰品酒店推「來去眷村住一晚」，文創體驗大受歡迎。圖／高雄翰品提供
高雄翰品酒店推「來去眷村住一晚」，文創體驗大受歡迎。圖／高雄翰品提供
高雄翰品酒店推「來去眷村住一晚」，文創體驗大受歡迎。圖／高雄翰品提供

作文 文創 民宿 眷村

延伸閱讀

文創屏東隊赴日禮品展 拓「好屏牌」接軌國際

文創屏東隊赴日禮品展 拓「好屏牌」接軌國際

卓揆稱高鐵進高雄站「願做決定」 陳其邁：恐再挖10年

卓揆稱高鐵進高雄站「願做決定」 陳其邁：恐再挖10年

相關新聞

前進美洲市場！Boucheron展店麥迪遜 經典珠寶限時秀

身為源自歐洲160多年歷史的法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日宣布，正式進軍美國市場，並於紐約麥迪遜大道開...

任天堂專門店要來了！獨家進駐新光三越2025春天開幕

今年周年慶挑戰不小，新光三越周年慶以「全台首落地品牌、獨家商品、獨家活動」應戰，首度聯手日本經典電玩IP「超級瑪利歐」打...

匯聚百大品牌！台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」9/27世貿一館登場

下半年度的美妝盛會—2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」，將於9月27日至9月30日在台北世貿一館登場，匯...

華航聯名吉伊卡哇推甜點、飲品 全航線與艙等都吃得到

動畫人物「吉伊卡哇」從日本爆紅至台灣，中華航空與五桐號、吉伊卡哇9月起為期1年推出限定甜點及飲品，包括鹽之花布列塔尼酥、...

格蘭利威史上最高年份55年原酒 全球百瓶、台灣僅5瓶

蘇格蘭斯佩賽區單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），在品牌迎來200周年之際，今年9月再次譜寫傳...

吉伊卡哇飛上天！華航×五桐號「吉伊卡哇甜點」萌登場

吉伊卡哇飛上天！連鎖手搖飲「五桐號」與日本「吉伊卡哇」聯名，為中華航空推出獨家機上甜點、飲品與冰淇淋，包括吉伊卡哇、小八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。