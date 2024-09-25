朗齊抗癌藥申請臨床試驗許可 年底前進入一期臨床試驗
國家衛生研究院授權抗癌新藥研發公司朗齊生醫表示，多靶點抗癌新藥獲台北生技獎最佳技術合作獎金獎，預計在今年年底前，分別向美國與台灣FDA申請臨床試驗許可，將在台灣2大醫學中心展開第一期臨床試驗。
國衛院在2021年11月技轉朗齊的抗癌藥物，朗齊指出，已經針對抗癌藥物進行確效驗證，試驗結果顯示，較目前胰臟癌及晚期肝癌等難治之症的一線用藥，具有更優異的效果。
朗齊生醫董事長暨總經理陳丘泓指出，臨床已經證實，多靶點藥物比單一靶點藥物，能更有效的抑制腫瘤生長，展現更好的效果；抗癌新藥可阻斷Aurora A、TRKA、FLT3、TYRO3、TEK等癌細胞靶點的信號傳導，抑制癌細胞成長，也可降低傳統抗癌藥物的副作用，並克服導致癌症治療無效的抗藥性問題。
陳丘泓表示，在成功取得國衛院技術授權後，短短一年多就完成原料藥 (API) 與臨床試驗用藥(DP)的製造，預計在今年底以前，向台灣與美國FDA提出臨床試驗申請，獲得許可後，將盡速啟動臨床試驗，預計在台灣2大醫學中心收案，目標為30~40位受試病患，觀察其藥物動力學、安全性及療效，希望在2~3年內取得研究成果。
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