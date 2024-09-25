美東碼頭罷工壓力爆表！陽明：如果罷工應該是全面停擺

美東碼頭罷工壓力爆表！陽明海運（2609）說法再度吸引法人目光，法人全面聚焦美東罷工影響。總經理白崑榮表示，美東碼頭工人最新進度勞資協商談判僵持，罷工可能性是有的，美東碼頭很難找替代港口，如果罷工應該是全面停擺。

陽明所屬的聯盟已經開始評估第一周先用跳港模式因應，讓船舶把貨卸下來，如果10月1日真的罷工，就會再另外評估策略。今年的股利發放，不適合經營團隊說明，要由董事會來討論。

2025年長約會持續，比重會依市場發展來簽約，比較明朗會在2025年第1季。

美東10月可能會罷工，陽明已經宣布相關費用加收概況，陽明目前會加收港口服務中斷附加費，另外還會加收GRI附加費用，最少要加收兩種附加費用。2024年會漲多少，目前無法預估，因為美東罷工所有服務美東的航線船公司都同受影響，罷工時間長短將影響運價走勢。

美東很難找替代港口，如果罷工應該是全面停擺，陽明第一周要想法子靠港卸貨，第二周就真的沒有辦法預估。

美東罷工船舶轉往美西的可能性，陽明也表示，美國內陸運輸沒有這麼大的量可以吸收，對於業界來說不是一個好的選項。船舶的調度會是一個新的考驗，目前也還沒有辦法判斷影響情況。

目前市場運價因供需變化向下修正，然而紅海危機短期難解，中東地緣政治衝突、塞港及美東碼頭工會談判等議題，仍會影響第4季海運供應鏈的穩定性，因此第4季的海運市場發展仍有很高的不確定性，再加上明年的農曆年在元月，相關的出貨需求在12月就會出籠，都是影響運價變動的因素之一。