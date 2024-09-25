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林書豪計畫在台買房！曝地點傾向北邊、靠近「這裡」最方便
球星林書豪25日出席永佳捷Masada電梯代言記者會，被問到有無在台買房，林書豪表示，現在還沒買房，但可能以後會有買房計畫，若要置產，希望會是北邊，能靠近一個夜市會最方便。
近年國內房市受到資金潮帶動，買氣相當熱絡，目前正住在高雄知名在地建商豪宅社區的林書豪，在記者會中，也被問到未來是否有意在台置產。
林書豪指出，可能以後會計畫要買房，現在都會跟朋友研究一下，只是目前還沒有想那麼多，若要買房，當然希望是在北邊，主要是很多工作都在這裡，可能會比較方便，不過沒有特定要在台北哪一區，他更笑說，如果能靠近一個夜市可能最方便了。
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