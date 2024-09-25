大雨擋不住藝術活力 國泰兒繪畫出心中健康生活

邁入第49屆的「國泰全國兒童繪畫比賽」，9月21日在台北青年公園舉辦第二場戶外寫生活動，儘管天空不作美，時晴時雨，然而依舊擋不住來自全台各地熱愛繪畫的親子一同到場共襄盛舉。

本屆繪畫比賽以「我愛健康生活」為主題，同時邀集了內政部警政署刑事警察局預防科到現場，以活潑輕鬆的互動遊戲宣導反毒防詐知識。

此外，並有萬華區健康服務中心團隊到場為民眾進行三高篩檢與衛教宣導，將單純的繪畫比賽擴大成一場熱鬧繽紛的寫生嘉年華。

激發創意想像 天南地北繪畫愛好親子同樂

一起到場為所有親子加油打氣的國泰人壽協理廖昶超，感謝每一位不畏風雨依舊堅持到最後的大朋友和小朋友，特別是有遠自基隆、桃園等地前來的朋友，也看見了許多三代同堂一起到現場同樂的家庭，期望透過這場繪畫賽事，傳遞國泰永續三主軸「氣候、健康、培力」，讓孩子們盡情發揮想像力揮灑出「我愛健康生活」的主題。

他並預告明年將是「國泰全國兒童繪畫比賽」第50周年，將會推出更精彩的主題活動，邀請所有的親子們明年再一同共襄盛舉。

多元主題活動 共聚藝術嘉年華

一大早就聚集了許多親子報到，迫不及待領取畫紙後開始作畫，有些小朋友以青年公園現場的實景為題，有些小朋友則是發揮想像力天馬行空創作出心中的「健康生活」。

現場也設有「藝術手作DIY」課程和「一起健康吧」、「森林守護者」、「海洋保衛特攻隊」和「反毒防詐宣導」等攤位，透過輕鬆活潑有趣的互動遊戲，讓小朋友們自然吸取對於環境保護與反毒、識詐的寶貴知識。

針對到場的高齡長者，來自萬華區健康服務中心的團隊，也同樣設計了活潑的遊戲與免費篩檢服務，讓參加者能掌握健康的知識，展現主辦單位對於健康生活態度向下扎根與向上推廣的重視。

親子同樂彩繪塗鴉 共享美好健康生活

今年第一次和爸媽一起來參加活動的陳小朋友，和媽媽一起穿上墨綠色的親子裝，而爸爸也呼應活動主題特別穿上了可愛的恐龍T恤。3歲的他目前還是幼兒園小班的學生，平常最喜歡唱歌和畫畫，他表示更開心的事就是能和爸媽一起到戶外遊戲奔跑，儘管天空下起了大雨，但是他非常開心能夠在周末和爸媽一起來公園畫畫及參加許多有趣的遊戲。

為了參加這次比賽，在事前就做好許多功課的許小妹妹，偕同雙胞胎妹妹及爸爸媽媽一起來參加活動，三姊妹特別針對活動主題「我愛健康生活」，繪畫出日常生活中在學校午餐與強調飲食健康的情境，透過活潑有趣的色彩和色彩鮮明的版面呈現，讓畫面顯得生動吸睛。

許媽媽也說她們平常很喜歡學校的營養午餐，因此在家裡有先討論想要繪畫的主題，所以是將在學校所學的健康營養知識透過繪畫呈現出來。