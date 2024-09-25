瞄準震後觀光商機 秀泰攜手洲際打造花蓮英迪格

秀泰集團首度跨速飯店領域，攜手洲際集團於花蓮新城打造全台第四家英迪格酒店，瞄準疫後、震後復甦的觀光商機，首期將有80間房，挑戰70~75%的住房率，年營收達2.5億元。

秀泰表示，目前集團深耕影城、零售領域，全台共有16個影城、商場，年營收約在100億元左右，其中商場營收約90億元，而影城則仍為恢復至疫情前水準，營收約10億元。

秀泰指出，在4月強震後，花蓮觀光產業受到衝擊，但在政府祭出振興措施下，未來勢必迎來復甦，因此斥資10億元，歷時5年興建飯店，目前硬體建設已經完成，並借助洲際集團豐富的國際營運經驗，規劃2025年第三季可投入營運。

秀泰表示，集團與林務局合作，在花蓮已經有蝴蝶谷度假村，而年底停業後，未來會重新包裝再上路，只是蝴蝶谷位於國家公園內，管理上會受到一些侷限，而花蓮英迪格則希望能夠接軌國際。

秀泰表示，在第一期的80間房以外，未來還有第二、第三期的規劃，但細節仍要看第一期的營運狀況再進行調整，而除了花蓮英迪格之外，暫時沒有其他飯店的計畫。

至於影城方面，秀泰則表示，明年還會進駐大巨蛋商場，開幕時間會預定會在5月。