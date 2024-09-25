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台塩海洋鹼性離子水 五度蟬聯國慶大會指定用水

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台塩海洋鹼性離子水五度蟬聯國慶指定用水，董事長丁彥哲(中)表示，臺鹽公司與有榮焉。照片／台鹽提供
台塩海洋鹼性離子水五度蟬聯國慶指定用水，董事長丁彥哲(中)表示，臺鹽公司與有榮焉。照片／台鹽提供

台塩海洋鹼性離子水以連續五度蟬聯之姿，獲選113年國慶大會指定用水，展現無可取代的品牌力！台塩海洋鹼性離子水長期樹立穩健可靠的正面形象，今年已陸續獲選為第十六任總統就職慶祝大會與國宴、第10屆台日交流高峰會及113年國慶大會等重要盛典指定用水，以好水代表台灣，持續在外交場合上與友邦、僑民分享MIT之光。

上市20餘年的台塩海洋鹼性離子水，是台灣市場首支鹼性機能水，引台灣海峽純淨海水為源，運用「離子交換膜電透析」及「三效蒸發」技術，打造獨特甘甜熟水口感，深獲市場肯定。台塩海洋鹼性離子水七度獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎肯定，也是國內首支榮獲SNQ國家品質標章認證的包裝水，並與台灣高鐵、圓山大飯店、BMW汎德等品牌合作，推出聯名水，推廣高品質生活理念，是最能代表台灣精神的好水！

台塩海洋鹼性離子水擁有甘甜順口、快速補水解渴的產品特色，是桌球一姊鄭怡靜和帕運銀牌國手程銘志出賽時的補給首選。台塩海洋鹼性離子水持續創新，積極拓展客群，與台灣高鐵共推「卡娜赫拉的小動物」Q萌聯名瓶，吸引眾多女性及親子旅客喜愛；近期另推出由藝術家王宗欣操刀設計的藝術限量瓶，瓶身可呈現如琉璃般的視覺效果，成功跨足藝術市場。此外，台塩海洋鹼性離子水也邀請啦啦隊富邦女孩擔任代言人，持續傳遞健康活力的品牌精神。

國慶 國手

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