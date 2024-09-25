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校園與職場同學企業倫理 信義房屋線上讀書會啟動

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義文化基金會透過營隊與線上讀書會的舉辦讓大專教師與企業人士共學交流。（圖/信義房屋提供）
信義文化基金會透過營隊與線上讀書會的舉辦讓大專教師與企業人士共學交流。（圖/信義房屋提供）

信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會聯合舉辦的「2024倫理沙龍-週五線上讀書會」，將於9月底起，連續4個月，每月底週五舉辦一場線上讀書會。本次讀書會特別邀請四位教授企業倫理的大專院校教師擔任領讀人，期望和各大專院校教師、高中職教師、企業人士及對企業倫理議題有興趣者，一同探討企業倫理對於現代學校教育和職場環境中的重要性，並幫助參加者釐清倫理價值觀，提升決策判斷能力。

「企業倫理對個人或企業的意義？是一個概念？狀態？格局？還是軌道？」信義文化基金會執行長楊政學提及，儒家學說提倡幸福人生的實踐，起點就在於正確選擇。倫理沙龍週五線上讀書會舉辦邁入第四年，期望透過讀書會建立一個共學與交流的平台，協助參加者釐清倫理價值觀，探討如何解讀生命訊息，真正認識自己，培養倫理思辯能力，進而讓倫理思維融入企業經營中，真正達到企業倫理的實踐，擴大對社會的影響力。

擔任本次讀書會領讀人之一的元智大學管理學院副教授陳信宏表示，希望透過這次讀書會能跟著成員一同理解與剖析企業創辦人的經營理念與核心價值，如何影響與帶領一間跨國企業的策略思維與布局，並成為當代企業善盡社會責任的代表。

在今日高度競爭的全球市場中，企業倫理不僅是商業決策的一環，更是企業能否可持續發展的基石。對於教師而言，將倫理觀念融入課程，不僅能培養學生的正確價值觀，更能為未來的職場生態奠定良好的基礎。而對於企業人士來說，學習企業倫理不僅有助於打造更具信任度的品牌形象，亦能在複雜的商業情境中做出更合乎道德的決策。

歡迎所有對企業倫理議題有興趣之教育工作者或是企業人士，即日起報名「2024倫理沙龍─週五線上讀書會」，更多活動詳情，請洽中華企業倫理教育協進會官網和粉絲專頁查詢。

大專

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