國內碳權交易平台10月2日開跑 奇美實業等六專案公開閱覽

國內碳權交易平台將於 10 月 2 日起跑，根據碳交所國內減量額度交易平台公開資料，已有包括奇美實業、中鋼（2002）、台北101等共六個專案，在減量額度平台公告相關交易資料，總計共 6,080 公噸，每噸交易價格在 2,500元到4,000 元，除了中鋼的專案要到5日完成公開閱覽期程才能交易，10月2日當天可交易的專案至少五案，數量共5,880公噸。

根據環境部法規，國內碳權商品賣方必須將相關資料登錄或上傳至指定資訊平台，並於交易平台公開閱覽14日後，才能進行交易。目前碳交所國內減量額度交易平台公開閱覽資料上，已有漢程客運、中鋼、台北101大樓、奇美實業、漢寶農畜產企業等共六項專案，上架交易量最大為奇美實業的天然氣替代重油抵換專案，共5,000公噸，每公噸交易金額為2,500元。

漢寶農畜產企業共兩案，其中可再生能源專案上架500公噸、每噸3,000元；第三期汙水場沼氣發電計畫上架250公噸、每噸4,000元。

漢程客運電動公車抵換專案上架100公噸、每噸4,000元；台北101大樓停車場採用高效率光源上架30公噸、每噸3,500元；中鋼鋼胚熱進爐節能抵換專案則上架200公噸、每噸4,000元。