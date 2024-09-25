周杰倫、魔力紅都要來了！演唱會商機爆發 文創股喜迎春天

亞洲天王周杰倫、搖滾天團魔力紅Maroon 5都睽違多年要來台舉辦演唱會，演唱會經濟愈演愈熱，因為疫情沈寂的文創族群喜迎爆發式商機，包括寬宏藝術（6596）、必應（6625）、寬魚（6101）等後市看俏。

日前台北大巨蛋通過安全驗證，可舉辦非體育賽事活動，眾多大咖歌手摩拳擦掌，其中江蕙國慶晚會演出將是首位登台歌手，這也是江蕙封麥9年後再度站上舞台，演出執行則由寬宏藝術負責籌辦。市場認為，此次江蕙站上舞台意義非凡，若未來江蕙有計畫舉辦復出個人演唱會，由寬宏藝術拿下主辦權的機會最大。

江蕙國慶晚會的復出演出後，緊接著周杰倫、張惠妹將陸續在台北大巨蛋舉辦個人演唱會，而近年周杰倫演唱會重心多發展在海外，此次睽違7年後再度在台北舉辦演唱會，除了讓歌迷相當期待，市場也認為，台北大巨蛋可開唱後，已經掀起一股「藝人搶試鮮」演唱會風潮，預計未來演唱會將愈來愈多，助攻文創族群的動能。

除了台北大巨蛋外，近年高雄幾乎已成為全台演唱會重心，眾多海外大咖歌星都是到高雄舉辦演唱會，像是先前的火星人Bruno Mars、日本搖滾天團ONE OK ROCK、BLACKPINK等，明年2月還有魔力紅。另外，本周末（9月28日、9月29日）由寬宏舉辦的鄭中基世界巡迴演唱會也將在高雄登場，且寬宏先前指出，鄭中基高雄安可加演場甚至比台北場更快完售，顯見高雄會演唱會經濟已經勢不可擋。

演唱會業者指出，高雄國家體育場場地大、設備好，許多民眾反映觀看體驗比起台北更佳，加上高雄政府補助「免場租、免抽成」，更推動有布局展演的文創業者意願，讓過去幾年因為疫情而沈寂的業者終於迎來春天。