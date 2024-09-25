全國初婚年齡創新高 專家：影響房市3大變化

根據內政部2023年人口統計資料，全國男女初婚平均年齡雙創新高。台灣房屋集團趨勢中心指出，晚婚晚生趨勢將對房市發展形成3大變化，包括租屋需求增、購屋需求延、購屋小宅化，也改變市場供需結構。

根據內政部2023年人口統計，男性初婚年齡約32.9歲、女性為31歲；而全台平均生育年齡達史上新高的32.4歲，相較10年前提高近1歲。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐透過新聞稿指出，統計資料顯示全台晚婚、晚生趨勢加劇，已逐步邁入「大齡夫妻、高齡父母」的世代。

張旭嵐說，晚婚晚生趨勢將對房市發展形成3大變化，一是「租屋需求增」，單身期延長，單身族先以租代買、租小不租大，帶動租屋熱度及投資族對置產標的的改變；二是「購屋需求延」，3房以上家庭型住宅購屋需求，恐將延後或降低；三是「購屋小宅化」，單身或小家庭比例上升，對小套房、2房以下的小型住宅需求增加。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，從房價層面來看，全台第2季平均房貸負擔已突破新台幣千萬元，高房價已大幅影響年輕人購屋成家腳步。以新北市平均每月房貸負擔約4萬元起跳、台北市更高達約6.5萬元來看，房價壓力居全台之冠。此外，台北市就業競爭強、物價水位高，累積財富實現買房成家、結婚生子的籌備期，也會較其他縣市更長。