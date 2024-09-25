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朝低碳收運邁進 環境部電動垃圾車試駕起跑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部環境管理署於25日，與台南市政府環境保護局合作在臺南市舉辦了全電動垃圾車展示觀摩活動，邀請地方環保機關及清潔隊員近百人參與體驗，讓與會者親自了解全電動垃圾車的技術特性，並親身試乘，增進對電動垃圾車的了解，作為未來全國推動全電動垃圾車政策提供重要參考。

全電動垃圾車不僅具備環保及低噪音等多項優勢，還能顯著降低廢氣排放，符合目前推動綠色運輸的趨勢。活動中，車廠詳細介紹了全電動垃圾車的技術特性與設計亮點，展現了國內車體廠已具備自主打造全電動垃圾車的技術。隨後，各縣市環保局的代表親自試乘了全電動垃圾車，體驗其安靜、平穩的駕駛感受。

全國垃圾車約 5,500 輛，在電動垃圾車技術尚未成熟穩定前，環境部推動汰舊換新低碳垃圾車，透過電動壓縮尾斗的設置與底盤輕量化達到減碳的目的。至113年8月，全國低碳垃圾車有1,550輛（約占28%），累計已節省約530萬公升油耗，並減少1萬4,700公噸排碳量。

環境管理署表示，此次活動不僅展示了國內全電動垃圾車的技術發展，也提供地方環保機關了解全電動垃圾車，增進推動助力。環境管理署將配合技術發展進程推進，實現更具永續性的垃圾收運系統。

環保 車展

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