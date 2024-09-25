快訊

高雄某國小校長偷拍女童被羈押 新校長就任驚見插座還藏隨身碟

日本經典髒話「馬鹿野郎」來自中國？罵人的文化歷史

小笠原清大任教 預言「還我清白」將成柯文哲未來政治口號

台灣之光 遠通電收ETC助泰高公路均速提升1.8倍

中央社／ 台北25日電

遠通電收子公司遠拓泰，利用台灣的ETC技術推廣到泰國，協助當地的高速公路平均車速提升1.8倍，遠拓泰也獲僑委會頒發「2024海外台商精品獎─金質獎」。

遠通電收今天發布新聞稿，子公司─遠拓國際泰國有限公司（簡稱遠拓泰），以「AI人工智慧車牌辨識軟體」獲頒「海外台商精品獎─金質獎」，昨晚由遠拓泰執行長陳聲鏗代表領獎。

遠通電收說，遠通偕遠拓泰將台灣軟硬研發實力推廣至泰國，所研發AI車牌辨識軟體，可適應不同天候狀況與拍照角度，泰國車牌辨識率高達98.22%，且協助M9快速道路駕駛均速提升1.8倍，創新性與市場性皆有卓越成果，也是這屆僑委會外台商精品唯一一家以軟體及智慧交通創新技術的獲獎業者。

陳聲鏗表示，遠通在泰國拿下M6與M81兩條高速公路收費交控系統建置與輔導維運合約，並於既有M9高速公路，將過往人工及電子收費系統部分轉換至M-Flow。統計2022年2月推行至今，M9道路已累積超過66萬的車主登記使用、駕駛平均速率提高180%，每車道每小時可增加43%車流量，並且有效改善收費站前95%的壅塞情形，成果不僅獲得泰國政府肯定，亦吸引東南亞各國關注。

陳聲鏗說，泰國M6與M81兩大高速公路預計分別於2025及20 26年完工，共規劃建置28座收費門架，目前已完成22座，進度78%符合預期；除了現有專案，遠拓泰也積極跟進泰國境內其他高速公路導入新收費系統的狀況，以期掌握業務商機。

陳聲鏗說，台灣國道ETC系統已被證實為兼具經濟與環保的永續思維交通建設，這對正在發展永續、減碳轉型的各國極具吸引力。遠拓泰會與遠通團隊持續精進，在國際發光發熱。

遠拓泰9月初受到泰國高公局邀請，參加於曼谷舉辦的第5屆國際快速道路工程論壇，遠拓泰不僅是唯一參展的台灣業者，更應邀擔任主辦「SmartMobility」專題研討會與多位泰國交通界代表交流分享台灣ETC經驗。

台商 泰國 高速公路

延伸閱讀

群電解決客戶痛點 泰國布局射三箭

遠通AI車牌辨識助泰國道行車效率 獲海外台商精品獎

麗翔酒店連鎖-花蓮館　台灣之光抗震技術住得放心安全

泰王簽署婚姻平權法案 成東南亞首個同婚合法國家

相關新聞

周杰倫、魔力紅都要來了！演唱會商機爆發 文創股喜迎春天

亞洲天王周杰倫、搖滾天團魔力紅Maroon 5都睽違多年要來台舉辦演唱會，演唱會經濟愈演愈熱，因為疫情沈寂的文創族群喜迎...

當薪水小偷...主管真的不知道？外商高層「水至清則無魚」：默默打分數

《不要以為這些壞習慣沒人知，其實主管都在默默的觀察打分數》

上半年中古屋市場創天量 政策黑天鵝來襲盛變衰轉瞬間

中央銀行近期祭出第七波打炒房措施，各界直指為房市過熱降溫，住商機構觀察實價登錄數據，上半年全台中古市場實價交易筆數達5....

遠通AI車牌辨識助泰國道行車效率 獲海外台商精品獎

由僑委會主辦的2024年「第3屆海外台商精品選拔暨輔導活動」結果出爐，遠通電收子公司遠拓國際泰國有限公司以「AI人工智慧...

釋出逾30萬坪 南科FG區段徵收土地明起點交

被外界視為「南科蛋黃區中的蛋黃區」的南科F、G區段徵收土地，在完成相關作業後，明日起分5天3梯次點交，共計逾30萬坪，房...

全台唯一！搶占國際供應鏈關鍵地位 高雄力推航太NADCAP認證培訓

高雄發展航太產業供應鏈，推動全台唯一航太NADCAP認證培訓，今年針對以引擎發動機、起落架、機身結構等零組件等為主的高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。