台灣之光 遠通電收ETC助泰高公路均速提升1.8倍

遠通電收子公司遠拓泰，利用台灣的ETC技術推廣到泰國，協助當地的高速公路平均車速提升1.8倍，遠拓泰也獲僑委會頒發「2024海外台商精品獎─金質獎」。

遠通電收今天發布新聞稿，子公司─遠拓國際泰國有限公司（簡稱遠拓泰），以「AI人工智慧車牌辨識軟體」獲頒「海外台商精品獎─金質獎」，昨晚由遠拓泰執行長陳聲鏗代表領獎。

遠通電收說，遠通偕遠拓泰將台灣軟硬研發實力推廣至泰國，所研發AI車牌辨識軟體，可適應不同天候狀況與拍照角度，泰國車牌辨識率高達98.22%，且協助M9快速道路駕駛均速提升1.8倍，創新性與市場性皆有卓越成果，也是這屆僑委會外台商精品唯一一家以軟體及智慧交通創新技術的獲獎業者。

陳聲鏗表示，遠通在泰國拿下M6與M81兩條高速公路收費交控系統建置與輔導維運合約，並於既有M9高速公路，將過往人工及電子收費系統部分轉換至M-Flow。統計2022年2月推行至今，M9道路已累積超過66萬的車主登記使用、駕駛平均速率提高180%，每車道每小時可增加43%車流量，並且有效改善收費站前95%的壅塞情形，成果不僅獲得泰國政府肯定，亦吸引東南亞各國關注。

陳聲鏗說，泰國M6與M81兩大高速公路預計分別於2025及20 26年完工，共規劃建置28座收費門架，目前已完成22座，進度78%符合預期；除了現有專案，遠拓泰也積極跟進泰國境內其他高速公路導入新收費系統的狀況，以期掌握業務商機。

陳聲鏗說，台灣國道ETC系統已被證實為兼具經濟與環保的永續思維交通建設，這對正在發展永續、減碳轉型的各國極具吸引力。遠拓泰會與遠通團隊持續精進，在國際發光發熱。

遠拓泰9月初受到泰國高公局邀請，參加於曼谷舉辦的第5屆國際快速道路工程論壇，遠拓泰不僅是唯一參展的台灣業者，更應邀擔任主辦「SmartMobility」專題研討會與多位泰國交通界代表交流分享台灣ETC經驗。