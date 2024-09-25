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釋出逾30萬坪 南科FG區段徵收土地明起點交

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導
南科F、G區段徵收土地，在完成相關作業後，明（26）日起分5天3梯次點交，共計逾30萬坪。記者謝進盛／攝影
南科F、G區段徵收土地，在完成相關作業後，明（26）日起分5天3梯次點交，共計逾30萬坪。記者謝進盛／攝影

被外界視為「南科蛋黃區中的蛋黃區」的南科F、G區段徵收土地，在完成相關作業後，明日起分5天3梯次點交，共計逾30萬坪，房地產業界評估，未來將帶動善化、新市南科周遭快速發展。

台南市政府地政局今上午發布新聞稿宣布，南科特定區開發區塊F、G區段徵收自9月26起辦理土地接管作業，領回抵價地土地所有權人，請依照公文所訂點交日期及時間，攜帶個人身分證正本及印章，準時到場接管；如委託他人辦理接管作業者，尚須檢附委託書、委託人身分證影本及代理人身分證正本與印章，辦理報到及接管程序。

涵蓋善化、新市區的南科F、G區面積100.13公頃（約30.29萬坪），可提供約31.85公頃公共設施用地，住宅用地逾54.83公頃，商業用地約9.19公頃，將釋出住宅建地逾16.5萬坪。

據知，地政局在該重劃區共規畫辦理3梯次5天點交，分別是一，本月26、27日在善福大道與善美一路口。二，30日、10月1日善福一街、善美七路口。三，10月2日下午學雅二路與學雅三街。

地政局提醒，市府規畫共計分上述5天進行點交，請領回抵價地土地所有權人依公文通知時間，備妥文件準時至現場報到，公文附件有工作站示意圖，地主可利用行動電話拍照功能即可掃描定位。土地所有權人完成土地接管後，即負保管土地責任。

另區段徵收原土地所有權人領回抵價地後第一次移轉時，可享土地增值稅減徵40%優惠；自辦理完成日起地價稅可以減半徵收2年。

南科F、G區因串連善化市區及南科，不少人視為「南科蛋黃區中的蛋黃區」，永義房屋善化南科中正店店長李大森認為，相較附近南科LM區，前往南科及善化市區更近，未來建案會以大樓為主，目前善化大樓新案已4字頭，加上物價波動、地價上漲及碳權收費制度等相關成本墊高，未來新案直升4字頭不意外。

從事土地開發多年的不動產經紀業者黃先生說，南科F、G區大都為「住二」、「住三」及商業用地，規畫低密度開發，建蔽率不高，加上緊鄰南科剛性需求強，未來絕對是台南下個房市亮點，4字頭符合區域行情。

「看得到吃不到！」在南科園區擔任助理工程師的張先生苦笑說，台灣房價炒翻天，甚至比日本貴，尤其政府更是帶頭炒，年輕人根本買不起。

台南市政府地政局共規畫辦理3梯次5天點交。圖／地政局提供
台南市政府地政局共規畫辦理3梯次5天點交。圖／地政局提供

區段徵收 身分證

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