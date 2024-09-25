全台唯一！搶占國際供應鏈關鍵地位 高雄力推航太NADCAP認證培訓
高雄發展航太產業供應鏈，推動全台唯一航太NADCAP認證培訓，今年針對以引擎發動機、起落架、機身結構等零組件等為主的高雄航太業者量身打造開發課程，幫助提升競爭力。
市府經發局長廖泰翔指出，國內航太產值去年約1336億元，高雄航太廠商分布在岡山、路竹及仁武共有22家，產值近400億元，約占全台3分之1，已成航太產業重鎮。
為打造高雄成為全球航太產業供應基地，尤其因應疫後旅遊業復甦，航空產業也逐漸恢復至疫前水準，今起一連3天展開航太NADCAP熱處理高溫量測進階認證培訓課程，協助廠商取得認證，搶占國際航太供應鏈關鍵地位。
台灣航空業龍頭漢翔公司品保處副處長王正翔表示，過去航太產業多由波音、GE等廠商自行針對供應鏈業者認證，需耗費大量時間與成本，後改成NADCAP特殊製程認證，只要按照其堪稱「葵花寶典」的確認清單去做，即可加速通過認證。
20多年來，HT(熱處理)、NDT(非破壞檢測)、CP(化學製程)是航太業者必備的認證項目，由於熱處理高溫量測進階認證2023年大改版，特別感謝市府傾聽廠商端的需求，開設這堂NADCAP熱處理課程。
經發局說明，NADCAP全名「National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program」，是由美國航空業巨頭與美國國防部等機構共同發起的專業認證，並組成美國航太品質評審協會(Performance Review Institute，PRI)針對航太工業的特殊產品和製程進行認證，對國際航空大廠而言，供應商必須通過NADCAP認證，才能打入供應鏈。
經發局表示，這次課程吸引漢翔、駐龍、朝宇、長亨、晟田等5家在地航太廠商，以及豐達、寶一、台灣穗高、富成金屬、元生、榮剛等6家來自全台的航太業者參與，甚至非航太業者也來報名，加上今年NADCAP認證課程，已協助80多家次業者取得認證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言