快訊

獨／韓國瑜親自出席民主基金會 廖達琪、盧業中任正副執行長

中職／陳致遠發文憶兄弟象遭網酸 親自反擊卻雪上加霜

苗栗男持刀借錢買菸疑被弟勒死 姪女手機全程記錄父殺人

大齡夫妻世代來臨！專家：房市將出現三大變化

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全台及六都初婚與生育年齡 。資料來源／台灣房屋
全台及六都初婚與生育年齡 。資料來源／台灣房屋

房價高、生活壓力大，現代人越來越晚婚，內政部公布112年人口統計資料，全國男女初婚平均年齡雙創新高，男性初婚年齡來到32.9歲、女性則為31歲，全台平均生育年齡同樣來到史上新高，已達32.4歲，相較10年前老了近1歲。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，數據顯示國人晚婚、晚生加劇，逐步邁入「大齡夫妻、高齡父母」世代。

張旭嵐表示，現代教育水準提高，多重視個人自由和生活品質，尤其女性自主性攀升，不再將結婚生子視為人生必經之路，加上追求職業成就，以及高房價、高通膨形成的生活與經濟壓力，讓多數人在30歲以上才選擇完成人生大事。

她表示，晚婚晚生趨勢，將對房市發展形成三大變化：

一、「租屋需求增」，單身期延長，單身族先以租代買、租小不租大，帶動租屋熱度及投資族對置產標的的改變。

二、「購屋需求延」，尤其3房以上家庭型住宅的購屋需求恐將延後或降低。

三、「購屋小宅化」，單身或小家庭比例上升，對小套房、2房以下等小型住宅需求增，改變市場供需結構。

另外觀察六都男女初婚平均年齡，同步刷下資料史上新高點，其中，台北市男性初婚年齡34.4歲、女性32.6歲，平均生育年齡34.3歲，比其他縣市還老了約1歲，已達高齡產婦定義，且已連續14年蟬聯全台結婚生子年齡最老化城市，桃園則是六都生育年齡最輕的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，俗話說先成家後立業，如從房價層面來看，全台Q2平均房貸負擔已突破千萬元，高房價已大幅影響年輕人購屋成家腳步。

以新北市來說，平均每月房貸負擔就要約4萬元起跳，台北市更高達約6.5萬元，房價壓力居全台之冠，同時台北市就業競爭強、物價水位高，累積財富實現買房成家、結婚生子的籌備期，也會相較其他縣市來的更長。

大齡夫妻世代來臨，全台初婚、生育年齡再創新高，影響房市變化。示意圖／台灣房屋提供
大齡夫妻世代來臨，全台初婚、生育年齡再創新高，影響房市變化。示意圖／台灣房屋提供

房價

延伸閱讀

螞蟻入侵浴室怎麼辦？專家告訴你出現原因及簡單3招助擺脫

房貸「緊」報未除！ 15家銀行不動產放款水位進入警戒區

央行重拳打炒房！營建類股嚇掉13% 專家：驚驚漲行情結束

動物用藥1癥結恐讓抗藥菌更棘手 專家：大陸抗藥性全球之首

相關新聞

當薪水小偷...主管真的不知道？外商高層「水至清則無魚」：默默打分數

《不要以為這些壞習慣沒人知，其實主管都在默默的觀察打分數》

央行打房「房價未崩跌」打假的？2種房超恐慌 專家揭賣壓未湧現「關鍵」

央行近日重拳揮出「第7波選擇性信用管制」，不僅限制了貸款寬限期，同時也降低貸款成數，但政府出手打房，房價卻還沒有崩跌，不少人質疑是不是打假球？

釋出逾30萬坪 南科FG區段徵收土地明起點交

被外界視為「南科蛋黃區中的蛋黃區」的南科F、G區段徵收土地，在完成相關作業後，明日起分5天3梯次點交，共計逾30萬坪，房...

全台唯一！搶占國際供應鏈關鍵地位 高雄力推航太NADCAP認證培訓

高雄發展航太產業供應鏈，推動全台唯一航太NADCAP認證培訓，今年針對以引擎發動機、起落架、機身結構等零組件等為主的高雄...

大齡夫妻世代來臨！專家：房市將出現三大變化

房價高、生活壓力大，現代人越來越晚婚，內政部公布112年人口統計資料，全國男女初婚平均年齡雙創新高，男性初婚年齡來到32...

國泰航空開辦達拉斯沃斯堡新航線 擴展北美航線網絡

國泰航空宣布，將首次開辦往來香港及達拉斯沃斯堡國際機場的直航服務，進一步擴展北美航線網絡。此航線將於2025年4月24日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。