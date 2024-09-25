大齡夫妻世代來臨！專家：房市將出現三大變化

房價高、生活壓力大，現代人越來越晚婚，內政部公布112年人口統計資料，全國男女初婚平均年齡雙創新高，男性初婚年齡來到32.9歲、女性則為31歲，全台平均生育年齡同樣來到史上新高，已達32.4歲，相較10年前老了近1歲。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，數據顯示國人晚婚、晚生加劇，逐步邁入「大齡夫妻、高齡父母」世代。

張旭嵐表示，現代教育水準提高，多重視個人自由和生活品質，尤其女性自主性攀升，不再將結婚生子視為人生必經之路，加上追求職業成就，以及高房價、高通膨形成的生活與經濟壓力，讓多數人在30歲以上才選擇完成人生大事。

她表示，晚婚晚生趨勢，將對房市發展形成三大變化：

一、「租屋需求增」，單身期延長，單身族先以租代買、租小不租大，帶動租屋熱度及投資族對置產標的的改變。

二、「購屋需求延」，尤其3房以上家庭型住宅的購屋需求恐將延後或降低。

三、「購屋小宅化」，單身或小家庭比例上升，對小套房、2房以下等小型住宅需求增，改變市場供需結構。

另外觀察六都男女初婚平均年齡，同步刷下資料史上新高點，其中，台北市男性初婚年齡34.4歲、女性32.6歲，平均生育年齡34.3歲，比其他縣市還老了約1歲，已達高齡產婦定義，且已連續14年蟬聯全台結婚生子年齡最老化城市，桃園則是六都生育年齡最輕的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，俗話說先成家後立業，如從房價層面來看，全台Q2平均房貸負擔已突破千萬元，高房價已大幅影響年輕人購屋成家腳步。