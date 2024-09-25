國泰航空開辦達拉斯沃斯堡新航線 擴展北美航線網絡

國泰航空宣布，將首次開辦往來香港及達拉斯沃斯堡國際機場的直航服務，進一步擴展北美航線網絡。此航線將於2025年4月24日啟航，成為國泰航空第六個美國客運航點，國泰航空到北美航點增至八個。達拉斯新航線持續加強國泰航空於美洲的網絡，亦鞏固香港國際航空樞紐與世界的聯繫。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，「國泰將繼續打造香港為頂尖的國際航空樞紐，將顧客連繫到全球各個多采多姿的城市。」

「達拉斯沃斯堡國際機場是全球最繁忙機場之一，顧客透過國泰航空的代碼共享或其他航班，可轉機前往美國國內190個目的地，以及中南美洲的11 個城市，進一步加強香港與北美的聯繫。」

國泰航空目前每周運作88對往來波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約、舊金山、多倫多和溫哥華的北美航班；而新開辦每周4班往返達拉斯的服務，將以最新型空中巴士A350-1000航機營運，進一步完善北美航線網絡。新航線已開始接受預訂，航班時間如下（皆為當地時間，有待相關機構核准）：

國泰航空將於2025年增加北美航線的班次，為顧客提供更豐富選擇。明年5月起，國泰航空的北美航班班次將增加至每周108 對。除了達拉斯新航線，還包括每日3班分別往返香港至紐約、舊金山及洛杉磯，以及每日各1班往返香港至波士頓及芝加哥的航班服務。此外，我們亦持續增強加拿大網絡，每日運作2班往返香港至溫哥華及每周13 班往返多倫多的航班。

與此同時，新航線亦與國泰貨運目前經安克拉治前往達拉斯的貨機服務相輔相成。而為應對航空貨運旺季的需求增長，國泰貨運本月起亦每周額外運作5對貨機航班，使往返北美的貨機航班增至每周多達37班。

國泰航空於1983年開辦往返溫哥華的直飛服務，首次進入北美市場。國泰持續服務北美多年，該市場為集團航班網絡的重要部分。